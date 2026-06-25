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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाब'परमात्मा का बड़ा विशेष आशीर्वाद है कि समय रहते...', भगवंत मान के वीडियो विवाद पर बोले राघव चड्ढा

'परमात्मा का बड़ा विशेष आशीर्वाद है कि समय रहते...', भगवंत मान के वीडियो विवाद पर बोले राघव चड्ढा

Raghav Chadha Statement: सीएम भगवंत मान के बेअदबी विवाद और फर्जी रिपोर्ट के मामले ने तूल पकड़ी हुई है. हलांकि इसको सीएम भगवंत मान ने उन्हें बदनाम करने की साजिश करार दिया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 25 Jun 2026 01:34 PM (IST)
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मुख्यमंत्री भगवंत मान के बेअदबी विवाद और फर्जी रिपोर्ट के मामले ने तूल पकड़ी हुई है. हलांकि इसको सीएम भगवंत मान ने उन्हें बदनाम करने की साजिश करार दिया है. फिलहाल इस मामले पर सियासत तेज है. राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की भी अब प्रतिक्रिया सामने आई है.

राघव चड्ढा ने कहा, "भगवंत मान का जो असली बेअदबी वीडियो है उसके सच को छिपाने के लिए एक फर्जी फेब्रीकेटेड फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाने का पाप पंजाब सरकार और भगवंत मान ने किया है उसका भंडाफोड़ हो चुका है" राघव चड्ढा ने आगे कहा कि मेरे ऊपर परमात्मा का बड़ा विशेष आशीर्वाद है कि समय रहते सही समय पर मुझे इस गुरुधोखी, पंत विरोधी आम आदमी पार्टी से दूर कर दिया.

'असली वीडियो छिपाने के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट बनवानी पड़ी'

उन्होंने आगे कहा, "एक चीज साफ हो गई है जो बहुत जरूरी है. इसमें जिन लोगों के मन में थोड़ी शंका थी क्या ये बेअदबी वीडियो असली है या एआई जेनरेटेड है आज उनके मन से भी तमाम शक दूर हो गए क्योंकि भगवंत मान को असली वीडियो छिपाने के लिए एक फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट बनवानी पड़ी." 

उन्होंने आगे कहा, "अगर वीडियो असली नहीं होता तो उन्हें ये रिपोर्ट बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती." राघव ने यह बताया कि दुख की बात ये है कि आप ने श्री अकाल तख्त साहिब को चैलेंज किया. उनको नाना प्रकार की बातें कहीं गई.

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सोशल मीडिया पर उनसे संबंधित अभद्र टिप्पणी करने का पाप किया. इससे पूरी सिख संगत आज आहत है. गुस्से में है रोष में है और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के विधायकों से पूछती है कि क्या आप गुरु साब को समर्पित हो. सिख पंत के साथ हो, श्री अकाल तख्त साब को मानते हो या फिर भगवंत मान के इस पाप में साथ हो. ये आज आपको चुनना होगा.

राघव चड्ढा ने उठाई रिपोर्ट जांच की मांग

राघव चड्ढा ने आगे मांग करते हुए कहा कि जांच इस विषय में भी होनी चाहिए कि कैसे ये फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की गई है. कौन से अधिकारी इसमें शामिल थे. उन्होंने कहा, "सरकारी या प्राइवेट कौन सा पैसा देकर ये रिपोर्ट बनवाई गई. क्या इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी आती है, सरकार धन का दुरुपयोग भी आता है ये तमाम चीजें जांच के दायरे में हैं और इस पर जांच और कार्रवाई जरूर होना चाहिए."

उन्होंने आगे कहा, "पूरी सिख संगत दो चीजें मांग रही है. इसमें पहली मांग भगवंत मान पंत विरोधी और गुरुधोखी करार दिए जा चुके हैं वे पंजाब के मुख्यमंत्री के पद से तुरंत इस्तीफा दें क्योंकि वे एक मिनट भी पंजाब के सीएम बने रहने के काबिल नहीं हैं." वहीं दूसरी मांग यह है कि बेअदबी को लेकर जो कानून आया है उसमें सबसे पहली एफआईआर भगवंत मान के खिलाफ होनी चाहिए. 

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 25 Jun 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
Raghav Chadha BJP AAP PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN
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