मुख्यमंत्री भगवंत मान के बेअदबी विवाद और फर्जी रिपोर्ट के मामले ने तूल पकड़ी हुई है. हलांकि इसको सीएम भगवंत मान ने उन्हें बदनाम करने की साजिश करार दिया है. फिलहाल इस मामले पर सियासत तेज है. राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की भी अब प्रतिक्रिया सामने आई है.

राघव चड्ढा ने कहा, "भगवंत मान का जो असली बेअदबी वीडियो है उसके सच को छिपाने के लिए एक फर्जी फेब्रीकेटेड फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाने का पाप पंजाब सरकार और भगवंत मान ने किया है उसका भंडाफोड़ हो चुका है" राघव चड्ढा ने आगे कहा कि मेरे ऊपर परमात्मा का बड़ा विशेष आशीर्वाद है कि समय रहते सही समय पर मुझे इस गुरुधोखी, पंत विरोधी आम आदमी पार्टी से दूर कर दिया.

'असली वीडियो छिपाने के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट बनवानी पड़ी'

उन्होंने आगे कहा, "एक चीज साफ हो गई है जो बहुत जरूरी है. इसमें जिन लोगों के मन में थोड़ी शंका थी क्या ये बेअदबी वीडियो असली है या एआई जेनरेटेड है आज उनके मन से भी तमाम शक दूर हो गए क्योंकि भगवंत मान को असली वीडियो छिपाने के लिए एक फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट बनवानी पड़ी."

उन्होंने आगे कहा, "अगर वीडियो असली नहीं होता तो उन्हें ये रिपोर्ट बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती." राघव ने यह बताया कि दुख की बात ये है कि आप ने श्री अकाल तख्त साहिब को चैलेंज किया. उनको नाना प्रकार की बातें कहीं गई.

पंजाब में आज से SIR की शुरुआत, 2.14 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचेंगे BLO, जानिए आपको क्या करना है?

सोशल मीडिया पर उनसे संबंधित अभद्र टिप्पणी करने का पाप किया. इससे पूरी सिख संगत आज आहत है. गुस्से में है रोष में है और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के विधायकों से पूछती है कि क्या आप गुरु साब को समर्पित हो. सिख पंत के साथ हो, श्री अकाल तख्त साब को मानते हो या फिर भगवंत मान के इस पाप में साथ हो. ये आज आपको चुनना होगा.

राघव चड्ढा ने उठाई रिपोर्ट जांच की मांग

राघव चड्ढा ने आगे मांग करते हुए कहा कि जांच इस विषय में भी होनी चाहिए कि कैसे ये फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की गई है. कौन से अधिकारी इसमें शामिल थे. उन्होंने कहा, "सरकारी या प्राइवेट कौन सा पैसा देकर ये रिपोर्ट बनवाई गई. क्या इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी आती है, सरकार धन का दुरुपयोग भी आता है ये तमाम चीजें जांच के दायरे में हैं और इस पर जांच और कार्रवाई जरूर होना चाहिए."

उन्होंने आगे कहा, "पूरी सिख संगत दो चीजें मांग रही है. इसमें पहली मांग भगवंत मान पंत विरोधी और गुरुधोखी करार दिए जा चुके हैं वे पंजाब के मुख्यमंत्री के पद से तुरंत इस्तीफा दें क्योंकि वे एक मिनट भी पंजाब के सीएम बने रहने के काबिल नहीं हैं." वहीं दूसरी मांग यह है कि बेअदबी को लेकर जो कानून आया है उसमें सबसे पहली एफआईआर भगवंत मान के खिलाफ होनी चाहिए.

'सुखबीर बादल के पोस्टर क्यों नहीं लगाते?' SGPC के अभियान पर CM भगवंत मान का पलटवार

