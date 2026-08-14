स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबसुखबीर सिंह बादल पर हमले की हो NIA जांच, मजीठिया ने की मांग

सुखबीर सिंह बादल पर हमले की हो NIA जांच, मजीठिया ने की मांग

Punjab News: शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने नांदेड़ के गुरुद्वारा साहिब में सरदार सुखबीर सिंह बादल हुए हमले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) से कराने की मांग की है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 14 Aug 2026 02:30 PM (IST)
Preferred Sources

शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने नांदेड़ के गुरुद्वारा साहिब में सरदार सुखबीर सिंह बादल हुए हमले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) से कराने की मांग की है. उन्होंने इस  हमले को परेशान करने वाली घटना बताया है और कहा कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है.

इस मामले को लेकर SAD नेता मजीठिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए पोस्ट किया है और कहा  कि दोनों घटनाएं इंटेलिजेंस और सुरक्षा में चूक को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं कि आखिर सुरक्षा इंतजामों के बावजूद हमलावर Z-प्लस सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के इतने करीब कैसे पहुंच गया?

'मालिक के कहने पर भी कुत्ता...', पटियाला में पिटबुल के हमले के बाद बोला पीड़ित महिला का पति

हमलों की हो जांच

मजीठिया ने कहा कि दिसंबर 2024 में दरबार साहिब में सरदार सुखबीर बादल पर हुए हमले और नांदेड़ हमले की जांच एक साथ होनी चाहिए. इससे संभावित साजिश, नेटवर्क या उनके मकसद का पता चल सकेगा. 

मजीठिया ने सवाल किया कि आखिर दरबार साहिब में सुखबीर बादल की हत्या की कोशिश के बाद नारायण सिंह चौड़ा को कुछ ही महीनों में जमानत कैसे मिल गई और वो जेल से बाहर कैसे आ गया? उसकी रिहाई से जुड़े हालात और मामले की प्रगति की जांच होनी चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि आखिर गुरुद्वारे के अंदर गद्दार कौन है? कौन इस मामले को छुपा रहा है?

मजीठिया ने सुरक्षा पर उठाये सवाल

मजीठिया ने आगे कहा, 'नांदेड़ का हमलावर कथित तौर पर गुरुद्वारे में सेवादार के तौर पर काम कर रहा था. वो हमला करने के लिए सुखबीर बादल के इतने करीब कैसे पहुंचा? इससे इंटेलिजेंस और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं.'

मजीठिया ने मांग की कि इन इंटेलिजेंस चूकों की विस्तृत जांच होनी चाहिए. पता लगाया जाना चाहिए कि इंटेलिजेंस के पास क्या जानकारी उपलब्ध थी, किसके पास थी और खतरों का सही आकलन क्यों नहीं किया गया?

मजीठिया ने इस हमले के पीछे बड़ी साजिश की संभावना जताते हुए कहा कि हो सकता है कि इस हमले की साजिश के पीछे आतंकी या विदेशी नेटवर्क का कनेक्शन हो और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए. 

मजीठिया ने की NIA जांच की मांग

मजीठिया ने दोनों हमलों की जांच NIA से कराने की मांग की. उन्होंने लिखा, 'मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि वे नांदेड़ साहिब हमले की जांच NIA को सौंपें ताकि साजिश, मकसद, हमलों के पीछे का नेटवर्क और उन इंटेलिजेंस चूकों का पता लगाया जा सके, जिनकी वजह से ये हमले हुए हैं."

मजीठिया ने अंत में लिखा कि यह केवल सरदार सुखबीर सिंह बादल की बात नहीं है. यह देश के राजनीतिक नेताओं की  सुरक्षा और हमारे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और पवित्रता की बात है. सच क्या है ये सामने आना चाहिए. 

'दोनों बार उन्होंने मुझ पर...', नांदेड़ में हुए हमले के बाद पहली बार बोले सुखबीर सिंह बादल

 

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
Read More
Published at : 14 Aug 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
Bikram Singh Majithia PUNJAB NEWS Sukhbir SIngh Badal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
सुखबीर सिंह बादल पर हमले की हो NIA जांच, मजीठिया ने की मांग
सुखबीर सिंह बादल पर हमले की हो NIA जांच, मजीठिया ने की मांग
पंजाब
'दोनों बार उन्होंने मुझ पर...', नांदेड़ में हुए हमले के बाद पहली बार बोले सुखबीर सिंह बादल
नांदेड़ में हमले के बाद सुखबीर सिंह का पहला बयान, क्या कहा?
पंजाब
'मालिक के कहने पर भी कुत्ता...', पटियाला में पिटबुल के हमले के बाद बोला पीड़ित महिला का पति
'मालिक के कहने पर भी कुत्ता...', पटियाला में पिटबुल के हमले के बाद बोला पीड़ित महिला का पति
पंजाब
'वाहेगुरु से आदेश मिला था', सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाले आरोपी का खुलासा
'वाहेगुरु से आदेश मिला था', सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाले आरोपी का खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Pawan Singh की शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife!
Ramayana के VFX Trolls पर Ranbir Kapoor का जवाब, बोले- लोग CG Critics बन गए हैं
Pati Brahmachari:😍Isha-Suraj के बीच दिखी केमिस्ट्री, पर इस खुशी के पीछे का राज क्या? #sbs
Bollywood News: संजू-सलमान की जोड़ी! फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त का धमाकेदार स्पेशल एक्शन कैमियो देखने को मिलेगा (13.08.26)
Batwara 1947 vs Awarapan 2: Screens की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
श्रीलंका में भारत की धाक और पाकिस्तान में...! Pew रिसर्च में खुलासा
श्रीलंका में भारत की धाक और पाकिस्तान में...! Pew रिसर्च में खुलासा
इंडिया
NALSAR विवाद: BCI को CJI की नसीहत, 'दखल की जरूरत नहीं, मैं भी छात्र था तो सक्रिय था'
NALSAR विवाद: BCI को CJI की नसीहत, 'दखल की जरूरत नहीं, मैं भी छात्र था तो सक्रिय था'
तमिल सिनेमा
DC Box Office: इस तमिल फिल्म ने एक हफ्ते में चुपचाप लूट लिया बॉक्स ऑफिस, इतना तगड़ा रिकॉर्ड भी बना डाला
इस तमिल फिल्म ने एक हफ्ते में चुपचाप लूट लिया बॉक्स ऑफिस, इतना तगड़ा रिकॉर्ड भी बना डाला
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले भारतीय गेंदबाज
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले भारतीय गेंदबाज
ऑटो
बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी
बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी
बिहार
बिहार: कुएं में गैस से पिता-पुत्र समेत 4 की मौत, मोटर ठीक करने के दौरान हादसा
बिहार: कुएं में गैस से पिता-पुत्र समेत 4 की मौत, मोटर ठीक करने के दौरान हादसा
टेक्नोलॉजी
Instagram ने 10 साल बाद बदला अपना लोगो! जानें क्या-क्या हुआ बदलाव
Instagram ने 10 साल बाद बदला अपना लोगो! जानें क्या-क्या हुआ बदलाव
यूटिलिटी
10 किलोवाट के सोलर सिस्टम से कितने AC चला सकते हैं? जानिए पूरा हिसाब
10 किलोवाट के सोलर सिस्टम से कितने AC चला सकते हैं? जानिए पूरा हिसाब
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
ENT LIVE
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
Embed widget