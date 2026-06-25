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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब में आज से SIR की शुरुआत, 2.14 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचेंगे BLO, जानिए आपको क्या करना है?

पंजाब में आज से SIR की शुरुआत, 2.14 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचेंगे BLO, जानिए आपको क्या करना है?

Punjab SIR Start date: यह प्रक्रिया 25 जून 2026 से शुरू होकर 24 जुलाई 2026 तक जारी रहेगी। सीईओ ने कहा कि कुल 24,453 बीएलओ पूरे राज्य में 2.14 करोड़ मतदाताओं से संपर्क करेंगे।

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 25 Jun 2026 08:45 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और बंगाल के बाद अब पंजाब में भी स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (एसआईआर) की प्रक्रिया गुरुवार (25 जून) से शुरू होने जा रही है. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत घर-घर जाकर गणना का काम 25 जून से शुरू होगा जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) अनिंदिता मित्रा ने बुधवार को यह जानकारी दी. उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) हर घर जाकर गणना फॉर्म वितरित करेंगे और उन्हें भरने में मतदाताओं की सहायता करेंगे. बाद में बीएलओ भरे हुए फॉर्म एकत्र करेंगे.

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24 जुलाई तक चलेगी एसआईआर प्रक्रिया

यह प्रक्रिया 25 जून 2026 से शुरू होकर 24 जुलाई 2026 तक जारी रहेगी. सीईओ ने कहा कि कुल 24,453 बीएलओ पूरे राज्य में 2.14 करोड़ मतदाताओं से संपर्क करेंगे. उन्होंने बताया कि अब तक 1.84 करोड़ मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है, जो कुल मतदाताओं का 86.02 प्रतिशत है. एसआईआर से पहले सभी मतदाताओं को इसके प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा चुके हैं. 

बीएलओ क्या करेंगे?

एसआईर प्रक्रिया को करने वाले बीएलओ आपके घर आएंगे जो आपको एसआईआर फॉर्म की दो कॉपी देंगे.साथ ही उस फॉर्म को भरने के लिए आपकी मदद करेंगे. फॉर्म भर जाने के बाद एक कॉपी रशीद के तौर पर मतदाता को सौंपेगे और दूसरी कॉपी को वे अपने पास रखेंगे. इसके लिए मतदाताओं को अपनी रंगीन फोटो तैयार रखनी होगी. 

मतदाताओं से अपील है कि प्रक्रिया फॉर्म भरने के बाद उस पर साइन करके अपने बीएलओ को दे दें. सभी मतदाताओं को एसआईआर फॉर्म भरकर जमा करना जरूरी है. यह आदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब की ओर से जारी किया गया है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 25 Jun 2026 08:45 AM (IST)
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