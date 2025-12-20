Punjab Weather: अभी छाएगा घना कोहरा, 2 दिन बाद होगी झमाझम बारिश, अलर्ट जारी, जानें मौसम का हाल

Punjab Weather Today: पंजाब और चंडीगढ़ में आज, शनिवार (20 दिसंबर) को घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विज्ञान केंद्र, चंडीगढ़ ने पूरे राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. हालांकि, 22 दिसंबर तक बारिश भी हो सकती है. इस बीच दिन और रात दोनों का तापमान तेजी से गिरने लगा है. पिछले 24 घंटों में राज्य का न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री गिरा है, जिससे ठंड और तेज हो गई है.

शुक्रवार को होशियारपुर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री तक पहुंच गया. इस कारण सात जगहों पर सड़क हादसे हुए, जिनमें एक ऐसा भी है जिसमें मशहूर पंजाबी अदाकारा राज धालीवाल बाल-बाल बच गईं. इस बीच गुरदासपुर से अमृतसर जाते समय, पंजाब पुलिस इंस्पेक्टर सुलक्खन राम की एंबुलेंस फुटपाथ से टकरा गई, जिससे उनकी मौत हो गई और उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई.

आज से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा

मौसम विभाग के मुताबिक, शनिवार को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की उम्मीद है. इससे पहाड़ों में बर्फबारी होने की संभावना है. इस बीच, राजस्थान पर एक एंटी-साइक्लोन सिस्टम बन रहा है. इस कारण आज कुछ इलाकों में बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी.

मौसम विभाग के मुताबिक अमृतसर, गुरदासपुर और पठानकोट जिलों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है. इसी तरह संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला और मोहाली में कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने की संभावना है.

अगले पांच दिनों में मौसम कैसा रहेगा?

21 दिसंबर को कोई मौसम चेतावनी नहीं है, लेकिन अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, तरनतारन, कपूरथला और होशियारपुर जिलों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की उम्मीद है. 22 दिसंबर को अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, तरनतारन, कपूरथला और होशियारपुर जिलों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की उम्मीद है. कोई अन्य चेतावनी नहीं है. 23 से 25 दिसंबर को पूरे राज्य में तीनों दिनों के लिए घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान पैदल चलने वालों और ड्राइवरों को सावधान किया गया है.