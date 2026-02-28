Punjab: प्रेम संबंध से परेशान 19 साल के युवक ने लगाई फांसी, मकान मालिक की बेटी पर FIR दर्ज

Ludhiana News: पंजाब के लुधियाना के साहनेवाल स्थित मक्कड़ कॉलोनी के रहने वाले 19 साल के युवक ने प्रेम संबंधों के कारण मानसिक परेशानी के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान आर्यन यादव के रूप में हुई है. मृतक की मां के बयान के आधार पर पुलिस ने मकान मालिक की बेटी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शिकायतकर्ता मृतक की मां सुनीता ने बताया कि वह मक्कड़ कॉलोनी में किराए के मकान में रहती है. 24 फरवरी को वह आम तौर पर फैक्ट्री में काम करने गई थी और उसका बेटा आर्यन घर में अकेला था. उस दोपहर फैक्ट्री के फोरमैन राकेश ने सुनीता को बताया कि उसका बेटा बीमार है और उसे जल्दी घर जाने के लिए कहा. जब सुनीता पहुंची तो वह बहुत दुखी थी. कमरे के अंदर आर्यन का शव पंखे के हुक से स्कार्फ से लटका हुआ था.

ज्योति लंबे समय से तंग कर रही थी- मां

सुनीता ने पुलिस को दिए अपने बयान में गंभीर आरोप लगाए हैं. मृतक की मां का कहना है कि उसके बेटे आर्यन का मकान मालिक मुकेश सिंह की बेटी ज्योति के साथ प्रेम संबंध था. सुनीता के मुताबिक, ज्योति उसे लंबे समय से तंग कर रही थी. इस मानसिक पीड़ा और दुख के कारण आर्यन ने यह सख्त कदम उठाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली.

पुलिस ने मामला दर्ज किया

घटना की जानकारी मिलने पर साहनेवाल पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम करवाया. रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार है. पुलिस ने ज्योति के खिलाफ धारा 108 (BNS) (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. जांच अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच प्रेम संबंधों का संकेत देती है. पुलिस हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है और जल्द ही अगली कार्रवाई की जाएगी.