Ferozepur News: पंजाब के फिरोजपुर जिले के कस्बा ममदोट अंतर्गत गांव हजारा सिंह वाला में पीलिया ने दस्तक दे दी है, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया है. इस बीमारी की चपेट में आने से 12 साल की एक बच्ची की मौत हो गई है. परिजनों के मुताबिक बच्ची का इलाज करवाया गया था, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

गांव में करीब एक दर्जन बच्चे पीलिया से पीड़ित बताए जा रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने सभी बीमार बच्चों के सैंपल लिए हैं. प्राथमिक जांच में बीमारी का मुख्य कारण दूषित पेयजल माना जा रहा है. इलाके की मेडिकल अफसर रेखा भट्टी ने बताया कि मृत बच्ची पहले से ही बीमार थी, उसे बुखार था और उसकी इम्युनिटी कमजोर थी. उन्होंने यह भी कहा कि बच्ची का इलाज एक आरएमपी डॉक्टर से करवाया गया था.

6 बच्चों को गंभीर हालत में रेफर किया

डॉ. रेखा भट्टी के मुताबिक गांव से अब तक 12 बच्चों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 6 बच्चों को गंभीर हालत में रेफर किया गया है. इसके अलावा पूरे गांव से लगभग 100 लोगों के सैंपल लिए गए हैं. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार गांव में तैनात हैं और पानी की टंकियों और जल आपूर्ति की जांच की जा रही है. जरूरत पड़ने पर और सैंपल भी लिए जाएंगे.

गांववासियों का कहना है कि लंबे समय से पीने के पानी की समस्या बनी हुई थी. दूषित पानी पीने के कारण बच्चों को बुखार, पेट दर्द, सिरदर्द और आंखों में दर्द जैसी शिकायतें हो रही थीं. स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर लोगों की जांच कर रही हैं और आवश्यक दवाइयां भी वितरित की जा रही हैं.

क्या होता है पीलिया

पीलिया को चिकित्सकीय भाषा में जॉन्डिस कहा जाता है. यह तब होता है जब खून में बिलिरुबिन नामक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है. बिलिरुबिन लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से बनता है और सामान्य स्थिति में जिगर इसे शरीर से बाहर निकाल देता है.

जब जिगर ठीक से काम नहीं करता या संक्रमण हो जाता है, तो पीलिया की समस्या हो सकती है. फिलहाल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांव में निगरानी बढ़ा दी गई है और लोगों से साफ पानी पीने और स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई है.