पंजाब के जालंधर में शुक्रवार (19 दिसंबर) को कॉलेज की प्रधानगी को लेकर छात्रों के दो गुटों में विवाद हो गया. इस हिंसक झड़प में गोली चलने की घटना की सामने आई है. जानकारी के अनुसार एक गुट के छात्र पेट्रोल पंप के बाहर खड़े थे. इतने में ही दूसरे गुट के छात्र वहां आ गए. देखते ही देखते दोनों गुटों में झगड़ा शुरू हो गया. जिसमें एक गुट ने फायरिंग शुरू कर दी.

फायरिंग की घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. इस घटना में एक व्यक्ति के सीने में गोली लगी है, जबकि दूसरे के कंधे में गोली लगी है. दोनों घायलों को इलाज के लिए जालंधर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. इस घटना को लेकर पंप कर्मियों में हड़कंप मच गया. जानकारी के अनुसार पंप परिसर में करीब 10 से 15 राउंड फायर किए गए.