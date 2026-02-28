हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबनोट कर लें! पंजाब में बदला स्कूलों का टाइम, मौसम के मिजाज को देखते हुए शिक्षा विभाग सख्त

नोट कर लें! पंजाब में बदला स्कूलों का टाइम, मौसम के मिजाज को देखते हुए शिक्षा विभाग सख्त

Punjab News: सरकार ने स्कूलों के समय में बदलाव करने का निर्णय लिया है. नई समय-सारणी 1 मार्च से 31 मार्च तक लागू रहेगी. समय में यह बदलाव बच्चों की सेहत और पढ़ाई दोनों के लिए लाभदायक होगा.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 28 Feb 2026 07:23 PM (IST)
Preferred Sources

Punjab News: पंजाब में मौसम के बदलाव के साथ ही ठंड से राहत मिलनी शुरू हो गई है. दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे सुबह और शाम की ठंड में भी कमी आई है. इसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने स्कूलों के समय में बदलाव करने का निर्णय लिया है. यह नया समय-सारणी 1 मार्च से 31 मार्च तक लागू रहेंगे.

शिक्षा विभाग के जारी आदेशों के मुताबिक, राज्य के सभी सरकारी प्राइमरी स्कूल अब सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक संचालित होंगे. वहीं मिडल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों का समय सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2:50 बजे तक निर्धारित किया गया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला विद्यार्थियों की सुविधा और बदलते मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि बच्चों को न तो अत्यधिक ठंड में और न ही तेज गर्मी में स्कूल जाना पड़े.

आदेश न मानने पर होगी कार्रवाई

शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल प्रबंधन को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित समय-सारणी का पूरी तरह पालन करें. स्कूलों को यह भी कहा गया है कि छात्रों की नियमित हाजिरी सुनिश्चित की जाए और पढ़ाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जाए. विभाग ने चेतावनी दी है कि आदेशों की अवहेलना करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

बच्चों की सेहत को ध्यान में रखकर बदला गया समय

सरकार का मानना है कि समय में यह बदलाव बच्चों की सेहत और पढ़ाई दोनों के लिए लाभदायक होगा. मौसम के अनुकूल स्कूल समय होने से छात्रों को थकान कम होगी और उनकी उपस्थिति में भी सुधार आएगा.

अभिभावकों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इससे बच्चों को सुबह जल्दी उठकर ठंड में स्कूल जाने की परेशानी से राहत मिलेगी. शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं कि वे इस नए समय-सारणी को सख्ती से लागू करवाएं और किसी भी तरह की लापरवाही न होने दें.

और पढ़ें
Published at : 28 Feb 2026 07:23 PM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS School Time Change
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
नोट कर लें! पंजाब में बदला स्कूलों का टाइम, मौसम के मिजाज को देखते हुए शिक्षा विभाग सख्त
नोट कर लें! पंजाब में बदला स्कूलों का टाइम, मौसम के मिजाज को देखते हुए शिक्षा विभाग सख्त
पंजाब
Punjab: पंजाब के इस गांव में पीलिया ने दी दस्तक! 12 साल की बच्ची की हुई मौत, एक दर्जन बच्चे बीमार
Punjab: पंजाब के इस गांव में पीलिया ने दी दस्तक! 12 साल की बच्ची की हुई मौत, एक दर्जन बच्चे बीमार
पंजाब
Punjab: प्रेम संबंध से परेशान 19 साल के युवक ने लगाई फांसी, मकान मालिक की बेटी पर FIR दर्ज
Punjab: प्रेम संबंध से परेशान 19 साल के युवक ने लगाई फांसी, मकान मालिक की बेटी पर FIR दर्ज
पंजाब
पंजाब: घरेलू कलह और मानसिक दबाव! शख्स ने जहर पीकर खत्म की जीवनलीला
पंजाब: घरेलू कलह और मानसिक दबाव! शख्स ने जहर पीकर खत्म की जीवनलीला
Advertisement

वीडियोज

PAKISTAN VS AFGHANISTAN: अचानक आर्मी हेडक्वार्टर क्यों पहुंचे शहबाज शरीफ? | ABPLIVE
PAKISTAN VS AFGHANISTAN: पाकिस्तान-अफगानिस्तान कीलड़ाई में ट्रंप की एंट्री, ये क्या बोल गए? ABPLIVE
Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक मच्छर है और चीन बाघ'। Ideas Of India Summit
क्या नई GDP Middle class को देगी राहत? | Paisa Live
Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक की जगह चीन पर फोकस करे भारत'। Ideas Of India Summit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बारामती में अजित पवार का चार्टर प्लेन कैसे हुआ था क्रैश? AAIB की जांच में सामने आए ये कारण
बारामती में अजित पवार का चार्टर प्लेन कैसे हुआ था क्रैश? AAIB की जांच में सामने आए ये कारण
जम्मू और कश्मीर
इजरायल और ईरान के बीच जंग को पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, 'कोई भी मिसाइल या संकट...'
इजरायल और ईरान के बीच जंग को पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, 'कोई भी मिसाइल या संकट...'
बॉलीवुड
यश की 'टॉक्सिक' के ट्रेलर की रिलीज डेट हुई तय, ग्रैंड लॉन्चिंग की तैयारी में मेकर्स, जानें तारीख
यश की 'टॉक्सिक' के ट्रेलर की रिलीज डेट हुई तय, ग्रैंड लॉन्चिंग की तैयारी में मेकर्स, जानें तारीख
क्रिकेट
ड्रॉ रहा रणजी ट्रॉफी का फाइनल, फिर कैसे चैंपियन बन गया जम्मू-कश्मीर? किस नियम के तहत कर्नाटक को मिली हार
ड्रॉ रहा रणजी ट्रॉफी का फाइनल, फिर कैसे चैंपियन बन गया जम्मू-कश्मीर? किस नियम के तहत कर्नाटक को मिली हार
इंडिया
'अमेरिका संग ट्रेड डील पर BJP की B टीम चुप', AAP पर मल्लिकार्जुन खरगे का तंज, अरविंद केजरीवाल को बताया ढोंगी
'अमेरिका संग ट्रेड डील पर BJP की B टीम चुप', AAP पर खरगे का तंज, अरविंद केजरीवाल को बताया ढोंगी
शिक्षा
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
विश्व
Trump on Iran War: ईरान में इजरायल के अटैक के बीच डोनाल्ड ट्रंप का पुराना ट्वीट वायरल, बराक ओबामा पर की थी भविष्यवाणी
ईरान में इजरायल के अटैक के बीच डोनाल्ड ट्रंप का पुराना ट्वीट वायरल, ओबामा पर की थी भविष्यवाणी
हेल्थ
महंगे ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं रुक रहा गंजापन, डाइट में शामिल करें ये चीजें
महंगे ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं रुक रहा गंजापन, डाइट में शामिल करें ये चीजें
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget