नोट कर लें! पंजाब में बदला स्कूलों का टाइम, मौसम के मिजाज को देखते हुए शिक्षा विभाग सख्त
Punjab News: सरकार ने स्कूलों के समय में बदलाव करने का निर्णय लिया है. नई समय-सारणी 1 मार्च से 31 मार्च तक लागू रहेगी. समय में यह बदलाव बच्चों की सेहत और पढ़ाई दोनों के लिए लाभदायक होगा.
Punjab News: पंजाब में मौसम के बदलाव के साथ ही ठंड से राहत मिलनी शुरू हो गई है. दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे सुबह और शाम की ठंड में भी कमी आई है. इसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने स्कूलों के समय में बदलाव करने का निर्णय लिया है. यह नया समय-सारणी 1 मार्च से 31 मार्च तक लागू रहेंगे.
शिक्षा विभाग के जारी आदेशों के मुताबिक, राज्य के सभी सरकारी प्राइमरी स्कूल अब सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक संचालित होंगे. वहीं मिडल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों का समय सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2:50 बजे तक निर्धारित किया गया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला विद्यार्थियों की सुविधा और बदलते मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि बच्चों को न तो अत्यधिक ठंड में और न ही तेज गर्मी में स्कूल जाना पड़े.
आदेश न मानने पर होगी कार्रवाई
शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल प्रबंधन को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित समय-सारणी का पूरी तरह पालन करें. स्कूलों को यह भी कहा गया है कि छात्रों की नियमित हाजिरी सुनिश्चित की जाए और पढ़ाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जाए. विभाग ने चेतावनी दी है कि आदेशों की अवहेलना करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
बच्चों की सेहत को ध्यान में रखकर बदला गया समय
सरकार का मानना है कि समय में यह बदलाव बच्चों की सेहत और पढ़ाई दोनों के लिए लाभदायक होगा. मौसम के अनुकूल स्कूल समय होने से छात्रों को थकान कम होगी और उनकी उपस्थिति में भी सुधार आएगा.
अभिभावकों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इससे बच्चों को सुबह जल्दी उठकर ठंड में स्कूल जाने की परेशानी से राहत मिलेगी. शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं कि वे इस नए समय-सारणी को सख्ती से लागू करवाएं और किसी भी तरह की लापरवाही न होने दें.
