Punjab Weather: हिमाचल में बर्फबारी का पंजाब में असर, बढ़ी ठंड, कोहरे का येलो अलर्ट जारी, जानें मौसम का हाल
Punjab Weather: हिमाचल में बर्फबारी से पंजाब में मौसम बदला हुआ साफ नजर आ रहा है. इस कारण धूप न निकलने से ठंड का असर और बढ़ गया है. दिसंबर के लिए पंजाब में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है.
Punjab Weather Update: देशभर में ठंड ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है. कई राज्यों में इतने कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके चलते मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है. हिमाचल के ऊपरी इलाकों में शुरू हुई बर्फबारी का असर पंजाब के मौसम पर साफ नजर आ रहा है. इस कारण धूप न निकलने से ठंड का असर और बढ़ गया है. शनिवार को पंजाब के तापमान में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जबकि मौसम विभाग ने 14-15 दिसंबर के लिए पंजाब में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है.
रविवार को सीज़न की पहली धुंध पड़ी
रविवार को ही सीज़न की पहली धुंध पड़ने से जन-जीवन धीमा और अस्त-व्यस्त हो गया. सुबह तड़के घनी धुंध छा जाने के कारण सड़कों पर दृश्यता काफी कम हो गई, जिससे वाहन चालकों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. ज्यादातर वाहन चालकों ने दिन में ही लाइटें जला रखी थीं. वाहनों की रफ्तार बहुत धीमी रही और हादसों के खतरे को देखते हुए लोगों ने सावधानी से यात्रा की.
लगातार गिर रहा है पारा
मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया है, जो आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के संकेत दे रहा है. अमृतसर में पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है.
शनिवार को दिन भर बादलों और सूरज के बीच लुकाछिपी का दौर जारी रहा. रविवार को भी चार बजे के बाद आसमान में बादल नजर आए और धूप उड़ गई. किसानों के अनुसार धुंध पड़ने से फसलों पर मिला जुला असर पड़ सकता है. 14 दिसंबर को मौसम की पहली धुंध के बाद सूरज भी सुबह करीब 10.30 तक निकला.
