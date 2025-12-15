पंजाब में रविवार (14 दिसंबर) को जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हुए, लेकिन दिन चढ़ते-चढ़ते राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए. राज्य में कुल 22 जिला परिषदों और 153 पंचायत समितियों के लिए सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ, जो शाम 4 बजे तक चला. राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक, पूरे प्रदेश में करीब 48 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. मतों की गिनती 17 दिसंबर को कराई जाएगी.

धांधली के आरोप, विपक्ष का हमला

मतदान के दौरान कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर खुलेआम धांधली करने के गंभीर आरोप लगाए. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कई जगहों पर ‘आप’ समर्थकों ने मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की.

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने आरोप लगाया कि मुक्तसर जिले के बबानिया गांव में स्थानीय ‘आप’ विधायक के इशारे पर एक मतदान केंद्र पर कब्जा किया गया.

सीएम ने आरोपों को किया खारिज

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये आरोप विपक्ष की हार स्वीकारोक्ति हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुए हैं और जनता का फैसला सबके सामने आएगा.

राज्य चुनाव आयोग ने बयान जारी कर कहा कि मतदान के दौरान कहीं से भी जान-माल के बड़े नुकसान या गंभीर झड़प की सूचना नहीं मिली है. हालांकि, हिंसा और अनियमितताओं की शिकायतों के बाद आयोग ने अमृतसर, बरनाला, मुक्तसर, गुरदासपुर और जालंधर के कुछ जोन में सोमवार को दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया है.

मतपत्रों की तस्वीर से उठा विवाद

शिरोमणि अकाली दल ने राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि फतेहगढ़ साहिब में ‘आप’ के एक उम्मीदवार ने मतदान शुरू होने से करीब 10 घंटे पहले मतपत्रों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी थीं. अकाली दल ने इसे चुनाव नियमों का गंभीर उल्लंघन बताया है.

चुनाव के दौरान तरन तारन और फिरोजपुर समेत कई इलाकों में प्रतिद्वंद्वी दलों के कार्यकर्ताओं के बीच पथराव की घटनाएं सामने आईं. फिरोजपुर के बुक्कनखान वाला गांव में हुई झड़प में एक भाजपा उम्मीदवार के घायल होने की भी खबर है.

इसी बीच मोगा जिले से एक दुखद खबर आई. चुनाव ड्यूटी पर जा रहे एक सरकारी शिक्षक दंपति की कार नाले में गिर गई, जिससे दोनों की मौत हो गई. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस घटना पर गहरा दुख जताया और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की.