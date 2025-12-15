अमृतसर के इस्लामाबाद इलाके के आदर्श नगर में देर रात हो रहे जागरण के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई जब आपसी झगड़े के दौरान अचानक फायरिंग हो गई. इस घटना में एक युवक को गोली मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और वह ICU में इलाज करा रहा है.

घटना की जानकारी देते हुए घायल युवक की भाभी प्रिया ने मीडिया को बताया कि उनके घर के पीछे गली में जागरण चल रहा था. उसके देवर के एक दोस्त ने उसे भी जागरण में बुलाया था. जहां सब लोग खाना खा रहे थे, वहीं किसी बात पर एक बुजुर्ग की कुछ युवक पिटाई करने लगे तो उसके देवर ने बुजुर्ग को बचाने की कोशिश की और कहा कि वह बुजुर्ग है, उसे नहीं पीटना चाहिए. इसी बीच, उसी मोहल्ले का एक युवक वहां आया और उसने गोली चला दी. गोली उसके देवर को लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

प्रिया ने बताया कि गोली लगने के बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई और उसे ICU में भर्ती कराया गया. फिलहाल, उससे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है. उसने बताया कि उसका देवर फार्मेसी में काम करता है, शादीशुदा है और परिवार का जिम्मेदार सदस्य है. परिवार ने इस मामले में आरोपी विक्रम शर्मा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बयान दर्ज किए और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

रास्ता देने को लेकर हुआ था झगड़ा- पुलिस

इस मामले की जानकारी देते हुए ACP जसपाल सिंह ने बताया कि पुलिस को रात में सूचना मिली थी कि आदर्श नगर में जागरण के दौरान दो पक्षों में झगड़ा हो गया और फायरिंग की घटना हुई. जांच में पता चला है कि जागरण के दौरान रास्ता देने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद एक व्यक्ति ने गोली चला दी और मौके से भाग गया. घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

ACP ने कहा कि शुरुआती जांच में यह मामला आपसी लड़ाई का लग रहा है. पुलिस सभी एंगल से मामले की अच्छी तरह से जांच कर रही है. आरोपी की पहचान हो गई है और उसे गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

गगनदीप सिंह की रिपोर्ट.