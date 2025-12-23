Punjab: स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में इन तीन दिन रहेगी छुट्टी, सरकार ने दी खुशखबरी!
Punjab News: पंजाब में बच्चों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. महीने के आखिरी कुछ दिनों के दौरान राज्य में तीन सार्वजनिक अवकाश होने वाले हैं. इन छुट्टियों के चलते बच्चों को ठंड से राहत मिलेगी.
Punjab School Closed: जैसे-जैसे दिसंबर का महीना खत्म हो रहा है. ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते लोगों को बाहर निकलकर काम करने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है. खासकर स्कूली बच्चों के लिए सर्दी की सुबह स्कूल जाना बहुत मुश्किल हो रहा है. बढ़ती ठंड को देखते हुए पंजाब शिक्षा विभाग ने सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है. इस साल के अंत में बच्चों, छात्रों और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. महीने के आखिरी कुछ दिनों के दौरान राज्य में तीन सार्वजनिक अवकाश होने वाले हैं.
इस दिन रहेगी छुट्टी
राज्य सरकार के अवकाश कैलेंडर के मुताबिक, 25, 26 और 27 दिसंबर को पंजाब में सार्वजनिक अवकाश रहेंगे, जो न सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं, बल्कि ठंड के मौसम में परिवार के साथ समय बिताने का अवसर भी देते हैं. इस दौरान स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में छुट्टियां रहेंगी, जिससे लाखों लोगों को लाभ मिलेगा.
शहीदी सभा के चलते रहेगी छुट्टी
जानकारी के मुताबिक, 25 दिसंबर को क्रिसमस का अवकाश होगा, वहीं 25 से 27 दिसंबर तक शहीदी सभा के कारण लगातार सार्वजनिक अवकाश रहेगा. हालांकि, 26 दिसंबर को पंजाब सरकार के आरक्षित अवकाश घोषित किया गया है.
यह भी पढ़ें -
Punjab Weather: ठंड के बीच चौंकाने वाला बदलाव, पंजाब-हरियाणा में सामान्य से ऊपर पहुंचा तापमान, ये है वजह
Punjab: मंसा के होटलों में वेश्यावृत्ति! पुलिस ने ताबड़तोड़ मारा छापा, कई पुरुष और महिलाएं अरेस्ट
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL