हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में इन तीन दिन रहेगी छुट्टी, सरकार ने दी खुशखबरी!

Punjab: स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में इन तीन दिन रहेगी छुट्टी, सरकार ने दी खुशखबरी!

Punjab News: पंजाब में बच्चों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. महीने के आखिरी कुछ दिनों के दौरान राज्य में तीन सार्वजनिक अवकाश होने वाले हैं. इन छुट्टियों के चलते बच्चों को ठंड से राहत मिलेगी.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 23 Dec 2025 11:03 AM (IST)
Preferred Sources

Punjab School Closed: जैसे-जैसे दिसंबर का महीना खत्म हो रहा है. ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते लोगों को बाहर निकलकर काम करने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है. खासकर स्कूली बच्चों के लिए सर्दी की सुबह स्कूल जाना बहुत मुश्किल हो रहा है. बढ़ती ठंड को देखते हुए पंजाब शिक्षा विभाग ने सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है. इस साल के अंत में बच्चों, छात्रों और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. महीने के आखिरी कुछ दिनों के दौरान राज्य में तीन सार्वजनिक अवकाश होने वाले हैं.

इस दिन रहेगी छुट्टी

राज्य सरकार के अवकाश कैलेंडर के मुताबिक, 25, 26 और 27 दिसंबर को पंजाब में सार्वजनिक अवकाश रहेंगे, जो न सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं, बल्कि ठंड के मौसम में परिवार के साथ समय बिताने का अवसर भी देते हैं.  इस दौरान स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में छुट्टियां रहेंगी, जिससे लाखों लोगों को लाभ मिलेगा.

शहीदी सभा के चलते रहेगी छुट्टी

जानकारी के मुताबिक, 25 दिसंबर को क्रिसमस का अवकाश होगा, वहीं 25 से 27 दिसंबर तक शहीदी सभा के कारण लगातार सार्वजनिक अवकाश रहेगा. हालांकि, 26 दिसंबर को पंजाब सरकार के आरक्षित अवकाश घोषित किया गया है.


Punjab: स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में इन तीन दिन रहेगी छुट्टी, सरकार ने दी खुशखबरी!


Punjab: स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में इन तीन दिन रहेगी छुट्टी, सरकार ने दी खुशखबरी!

बच्चों की सेहत को देखते हुए लिया फैसला
 
बता दें कि यह निर्णय बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि उत्तर भारत में दिसंबर-जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है. इस दौरान छात्र घर पर रहकर पढ़ाई कर सकते हैं और साथ ही परिवार के साथ समय बिता सकते हैं. यह छुट्टियां शहीद सभा और क्रिसमस से जुड़कर छात्रों के लिए एक लंबी ब्रेक प्रदान करेंगी. छुट्टी के चलते बच्चों में खुशी की लहर है.

यह भी पढ़ें -

Punjab Weather: ठंड के बीच चौंकाने वाला बदलाव, पंजाब-हरियाणा में सामान्य से ऊपर पहुंचा तापमान, ये है वजह

Punjab: मंसा के होटलों में वेश्यावृत्ति! पुलिस ने ताबड़तोड़ मारा छापा, कई पुरुष और महिलाएं अरेस्ट

Published at : 23 Dec 2025 11:03 AM (IST)
Tags :
Winter Holiday Punjab School PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
H1B वीजा पर अमेरिका की सख्ती बढ़ी, अब सभी आवेदकों को करना होगा यह काम, ट्रंप प्रशासन ने जारी किया फरमान
H1B वीजा पर अमेरिका की सख्ती बढ़ी, अब सभी आवेदकों को करना होगा यह काम, ट्रंप प्रशासन ने जारी किया फरमान
बिहार
Nitin Nabin Live: पटना में आज नितिन नबीन का रोड शो, 12 बजे से बेली रोड पर नहीं चलेंगे आम वाहन
Live: पटना में आज नितिन नबीन का रोड शो, 12 बजे से बेली रोड पर नहीं चलेंगे आम वाहन
विश्व
Trump On Jeffrey Epstein Files: 'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
क्रिकेट
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
Advertisement

वीडियोज

Punjab Fire Accident News: पंजाब की शराब फैक्ट्री के अंदर लगी भयंकर आग | Breaking News
Gujarat Fire News: गुजरात के लड़की गोदाम में लगी भीषण आग, देखें तस्वीरें | Hindi News | Breaking
Top News: देखिए 6 बजे की बड़ी खबरें | Aravalli Hills | Rahul Gandhi | BMC Elections | Headlines
जल्लाद मुस्कान की 'COPYCAT सिस्टर',संभल की सनम बेवफा का हॉरर शो
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Humayun Kabir | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
H1B वीजा पर अमेरिका की सख्ती बढ़ी, अब सभी आवेदकों को करना होगा यह काम, ट्रंप प्रशासन ने जारी किया फरमान
H1B वीजा पर अमेरिका की सख्ती बढ़ी, अब सभी आवेदकों को करना होगा यह काम, ट्रंप प्रशासन ने जारी किया फरमान
बिहार
Nitin Nabin Live: पटना में आज नितिन नबीन का रोड शो, 12 बजे से बेली रोड पर नहीं चलेंगे आम वाहन
Live: पटना में आज नितिन नबीन का रोड शो, 12 बजे से बेली रोड पर नहीं चलेंगे आम वाहन
विश्व
Trump On Jeffrey Epstein Files: 'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
क्रिकेट
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
बॉलीवुड
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बेटी आराध्या संग वेकेशन पर रवाना हुए अभिषेक बच्चन- ऐश्वर्या राय, कपल के अंदाज पर फिदा हुए फैंस
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बेटी आराध्या संग बाहर रवाना हुईं अभिषेक बच्चन- ऐश्वर्या राय, वीडियो वायरल
शिक्षा
इस स्टेट में निकली कॉन्स्टेबल के हजारों पदों पर भर्ती, जानें किस तरह कर सकते हैं फटाफट आवेदन
इस स्टेट में निकली कॉन्स्टेबल के हजारों पदों पर भर्ती, जानें किस तरह कर सकते हैं फटाफट आवेदन
हेल्थ
Black Garlic vs White Garlic: क्या है काला लहसुन, सफेद लहसुन और इसमें क्या है फर्क? जानें इसके फायदे
क्या है काला लहसुन, सफेद लहसुन और इसमें क्या है फर्क? जानें इसके फायदे
यूटिलिटी
रूम हीटर के लिए सबसे सही ऑप्शन चुनने की आसान गाइड, खरीदने से पहले जानें ये जरूरी बातें
रूम हीटर के लिए सबसे सही ऑप्शन चुनने की आसान गाइड, खरीदने से पहले जानें ये जरूरी बातें
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget