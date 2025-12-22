Punjab News: पंजाब के मंसा में उस समय हड़कंप मच गया, जब पुलिस ने शहर के लगभग आधा दर्जन होटलों पर एक साथ छापेमारी की. इस दौरान लगभग एक दर्जन पुरुषों और महिलाओं को गिरफ्तार किया गया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. इस छापेमारी के बाद इलाके में भी दहशत फैल गई.

पुलिस को मिली थी खुफिया जानकारी

जी हां मंसा पुलिस ने शहर के एक होटल पर छापेमारी की और लगभग एक दर्जन पुरुषों और महिलाओं को काबू कर लिया. महिला पुलिस इंस्पेक्टर रुपिंदर कौर ने बताया कि पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि शहर के कई होटलों में वेश्यावृत्ति हो रही है, जिस कारण आज मंसा के कई होटलों पर छापेमारी की गई और इन होटलों से पुरुषों और महिलाओं को गिरफ्तार किया गया.

दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस मामले में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

समाज को सुधारने के लिए यह कदम जरूरी

बता दें कि इस तरह की कार्रवाइयां अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए समय-समय पर की जाती है. पुलिस का कहना है कि समाज को साफ और सुरक्षित बनाने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है. साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी. स्थानीय लोगों ने पुलिस के इस काम की काफी तारीफ की और साथ ही वह इस कार्रवाई से राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इस कार्रवाई के बाद होटल व्यवसायियों में चिंता का माहौल बन गया है.

यह भी पढ़ें -