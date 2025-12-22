हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Punjab Weather: ठंड के बीच चौंकाने वाला बदलाव, पंजाब-हरियाणा में सामान्य से ऊपर पहुंचा तापमान, ये है वजह

Punjab Weather: ठंड के बीच चौंकाने वाला बदलाव, पंजाब-हरियाणा में सामान्य से ऊपर पहुंचा तापमान, ये है वजह

Weather Update: पंजाब और हरियाणा में ठंड का दौर जारी है, लेकिन कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज रहा. IMD के अनुसार ठंड बनी रहने के बावजूद तापमान में असामान्य बढ़ोतरी देखी जा रही है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 22 Dec 2025 02:40 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर भारत इस वक्त कोहरे और भीषण ठंड की चपेट में है. पंजाब और हरियाणा में 22 दिसंबर को भी ठंड का असर बना रहा, हालांकि कई जिलों में न्यूनतम तापमान मौसम के औसत से अधिक दर्ज किया गया. 

स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार दोनों राज्यों में सर्द हवाओं के बीच रात का तापमान सामान्य से कुछ डिग्री ऊपर रहा, जिससे कड़ाके की ठंड का प्रभाव आंशिक रूप से कम महसूस हुआ. माना जा रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात के कारण आगे आने वाले दिनों में सर्दी बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसे क्लाइमेट चेंज का असर माना जा रहा है.

पंजाब के प्रमुख शहरों में तापमान की स्थिति

मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब के अमृतसर में न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से छह डिग्री अधिक है. लुधियाना में न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत से एक डिग्री ज्यादा है. इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि ठंड के बावजूद तापमान में असामान्य बढ़ोतरी देखी जा रही है. यह स्थिति शीतकालीन मौसम के सामान्य पैटर्न से अलग मानी जा रही है.

पंजाब के अन्य इलाकों में भी इसी तरह का रुझान देखने को मिला. पटियाला में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री अधिक है, जबकि पठानकोट में यह 9 डिग्री सेल्सियस रहा. बठिंडा में 9.8 डिग्री, फरीदकोट में 8.8 डिग्री और गुरदासपुर में न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इन सभी क्षेत्रों में ठंड बनी रही, लेकिन तापमान औसत से ऊपर रहा.

हरियाणा और चंडीगढ़ में ठंड का हाल

दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री अधिक है. वहीं हरियाणा में भी ठंड का असर देखा गया, हालांकि यहां भी कई जिलों में तापमान औसत से ऊपर रहा. अंबाला में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री अधिक है, जबकि हिसार में 8.9 डिग्री और करनाल में नौ डिग्री सेल्सियस रहा.

हरियाणा के अन्य हिस्सों में नारनौल में न्यूनतम तापमान छह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा. रोहतक में तापमान 10 डिग्री, भिवानी में सात डिग्री और सिरसा में 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग के अनुसार ठंड का यह दौर फिलहाल जारी रह सकता है, लेकिन तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

Published at : 22 Dec 2025 02:40 PM (IST)
Tags :
WEATHER UPDATE HARYANA NEWS PUNJAB NEWS
