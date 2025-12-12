Punjab School Education Board News: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने अकादमिक सत्र 2025-26 से बोर्ड परीक्षाओं का मुश्किल स्तर बढ़ा दिया है. बोर्ड ने 8वीं, 10वीं और 12वीं क्लास की वार्षिक परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों का पैटर्न भी बदल दिया है. बोर्ड के जारी निर्देशों के मुताबिक अब आसान प्रश्नों की संख्या में 10 प्रतिशत की कटौती होगी और मुश्किल प्रश्नों की संख्या 10 प्रतिशत बढ़ा दी जाएगी.

परीक्षाओं में बेहतर स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा

बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक, अब प्रश्नपत्रों को और ज्यादा व्यावहारिक, विचारशील और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं. बोर्ड ने शिक्षा विभाग के निदेशक और प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपलों को भी इस बारे में जानकारी दे दी है. इस शिक्षा सत्र के बाद स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर स्कोर करना कुछ मुश्किल हो जाएगा.

स्टूडेंट्स को पूरा चैप्टर पढ़ना होगा

अब परीक्षा की तैयारी के लिए सिर्फ टेक्स्टबुक की एक्सरसाइज वाले प्रश्न याद करना ही काफी नहीं रहेगा. स्टूडेंट्स को सारा चैप्टर पढ़ना अनिवार्य होगा क्योंकि 25 प्रतिशत प्रश्न चैप्टर के बीच से पूछे जाएंगे. इस कारण अब बच्चों को पूरी लेसन समझकर पढ़ना पड़ेगा.

अध्यापकों को निर्देश-बच्चों को नए पैटर्न के मुताबिक तैयार करें

शिक्षा विभाग ने स्कूल अध्यापकों को निर्देश दिए हैं कि स्टूडेंट्स को नए प्रश्नपत्र पैटर्न के मुताबिक तैयार किया जाए. अब बच्चों को सिर्फ रट्टा नहीं लगवाया जाएगा. अध्यापकों को क्लासरूम में पूरा चैप्टर समझाकर पढ़ाना पड़ेगा और उसमें से अपने स्तर पर कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी तैयार करवाने पड़ेंगे.

100 प्रतिशत अंक आने पर उठे सवाल

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की बोर्ड परीक्षाओं में पिछले कुछ सालों से कई स्टूडेंट्स के 100 प्रतिशत अंक आ रहे थे. इस कारण प्रश्नपत्र के पैटर्न पर सवाल खड़े हो रहे थे. बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक, इसी कारण परीक्षाओं का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया गया है.

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने क्या-क्या बदलाव किए? जानें:

Objective प्रश्नों में कटौती

अभी तक परीक्षा में 40 प्रतिशत प्रश्न Objective होते थे, लेकिन 2025–26 से यह घटाकर 25 प्रतिशत कर दिए गए हैं.

75 प्रतिशत प्रश्न एक्सरसाइज से ही आएंगे

अब तक बोर्ड परीक्षाओं में ज्यादातर सभी प्रश्न टेक्स्टबुक की एक्सरसाइज से ही आते थे. लेकिन अब 75 प्रतिशत प्रश्न तो एक्सरसाइज में से ही आएंगे, जबकि 25 प्रतिशत प्रश्न चैप्टर के बीच से पूछे जाएंगे. इस कारण स्टूडेंट्स को अब पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ना पड़ेगा.

डिफिकल्टी लेवल में बड़ा बदलाव

पहले प्रश्नपत्र का डिफिकल्टी लेवल इस तरह होता था

40% प्रश्न आमतौर पर आसान

40% प्रश्न मध्यम लेवल

20% प्रश्न थोड़े मुश्किल

नए पैटर्न के मुताबिक अब यह विभाजन इस तरह रहेगा:

30% प्रश्न आसान

40% प्रश्न मध्यम लेवल

30% प्रश्न मुश्किल लेवल के होंगे

इस तरह अब बोर्ड की परीक्षाएं और चुनौतीपूर्ण हो जाएंगी.