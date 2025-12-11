Punjab: नाले में मिला महिला का शव, एक हाथ गायब, चेहरे का मांस फटा, फैली दहशत

Punjab News: पंजाब के फाजिल्का जिले में बुधवार (10 दिसंबर) को एक अर्ध नग्न महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया. शव शहर से बाहर जाने वाले एक नाले में पड़ा मिला. गांव के सरपंच ने इसकी खोज की और पुलिस को जानकारी दी. पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर हिरासत में ले लिया.

महिला का एक हाथ गायब मिला

बता दें कि मृतिका ने गुलाबी सलवार पहनी हुई थी, जिसके ऊपरी शरीर को केवल एक कपड़ा ढका हुआ था. उसका एक हाथ गायब था, और उसके चेहरे का मांस फटा हुआ था. शव ने चांदी की झांझरें पहनी हुई थीं. इसके अलावा, उसके गुप्त अंगों पर चोट के निशान थे.

पुलिस ने महिला की पहचान करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं. पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही है और 30 से 32 साल की महिला के बारे में गुमशुदगी की शिकायतों की जांच अन्य थानों में की जा रही है. शव को इस समय अबोहर सिविल अस्पताल में रखा जा रहा है.

सरपंच हरदीप सिंह ने पुलिस को बताया

जानकारी के मुताबिक, फाजिल्का जिले के अबोहर के गांव बकैनवाला में एक महिला का अर्ध-नग्न शव मिला. गांव के सरपंच हरदीप सिंह ने बताया कि महिला का शव नहर से निकलते नाले में पड़ा था. महिला की उम्र लगभग 30 साल लगती है और उसके शरीर पर गहरे ज़ख्म थे. उसने कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे. मामला हत्या का लगता था, इसलिए तुरंत पुलिस को सूचित किया गया.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

सूचना मिलने के बाद, खुईखेड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने शहर की नर सेवा नारायण सेवा समिति की मदद से शव को बाहर निकाला. पुलिस स्टेशन के एएसआई राज कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. एएसआई राज कुमार ने कहा कि पुलिस महिला के शरीर पर मिले ज़ख्मों के आधार पर मामले की जांच कर रही है. हत्या और अन्य संभावित पहलुओं की भी जांच की जाएगी. उन्होंने आसपास के लोगों से अपील की कि अगर किसी परिवार के पास कोई लापता महिला है तो वह अबोहर के सरकारी अस्पताल से संपर्क करे.