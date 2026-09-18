रवनीत सिंह बिट्टू पर हमला, लोगों ने फेंके अंडे, BJP नेता का दावा- AAP के...

पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता रवनीत सिंह बिट्टू पर पंजाब में हमला हुआ है. बीजेपी नेता ने इस हमले के बाद आरोप लगाया कि इस हमले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल थे.

बटाला के पास घासीतपुर गांव के बाहर, भाजपा नेता रवनीत बिट्टू और उनके काफिले पर कुछ लोगों ने अंडे और टमाटर फेंके. इसके बाद रवनीत बिट्टू भागकर गांव के एक घर में घुस गए, जहां उन्होंने हमला करने वाले दो लोगों को अपने पास बैठा लिया.

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बातचीत के दौरान रवनीत बिट्टू ने बताया कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने उन पर हमला किया है और उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है. मुझ पर अंडे और टमाटर फेंके गए और कई लोगों ने मुझे पकड़ भी लिया.

उन्होंने कहा कि जब तक एसएसपी उनके खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई नहीं करते, मैं यहां से नहीं जाऊंगा. हमें पठानकोट से नशा विरोधी मार्च शुरू करना था, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि पंजाब से नशा खत्म करने वाला ऐसा कोई मार्च हो.

इंस्टाग्राम पर लाइव आकर दी जानकारी

बिट्टू ने आरोप लगाया है कि जब वो पठानकोट में आज से शुरू होने वाली बीजेपी की नशा मुक्त यात्रा की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में होने जा रही रैली में शामिल होने के लिए जा रहे थे तब रास्ते में आम आदमी पार्टी के करीब 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर हमला करने का प्रयास किया है.

रवनीत बिट्टू ने इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस के आला अधिकारियों और पंजाब पुलिस पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलीभगत करने जैसे आरोप लगाए.

इस दौरान अपने इंस्टाग्राम पेज पर लाइव आकर रवनीत सिंह बिट्टू ने आम आदमी पार्टी के कुछ कथित कार्यकर्ताओं को पकड़ने का दावा भी किया और आरोप लगाया कि उन्हें पहले से ही शक था कि बीजेपी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह के हमले करने का प्रयास कर सकते हैं.