पंजाब में चुनावी तैयारियां तेज, AAP आज जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट

आम आदमी पार्टी (AAP) 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को उम्मीदवारों की पहली सूची करने वाली है. पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब मामलों के प्रभारी मनीष सिसोदिया के साथ चुनावी तैयारियों पर चर्चा के लिए हुई बैठक के बाद शुक्रवार को यह जानकारी दी. ये बैठक दिल्ली में आयोजित की गई थी.

बैठक में आप की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमन अरोड़ा और राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए. मान ने बताया कि बैठक में कई नामों पर चर्चा हुई और छांटे गए नाम शुक्रवार शाम को पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति (PAC) के पास भेजे जाएंगे. इस बैठक के बाद सीएम मान ने मीडिया से बातचीत की.

आज सुबह 11 बजे जारी होगी सूची

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "पीएसी की बैठक कल पूर्वाह्न 11 बजे फिर होगी. इस बैठक के बाद पहली सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा. मैं शनिवार दोपहर करीब 12 बजे यहां सूची साझा करूंगा." बता दें कि AAP द्वारा इस तरह से 2027 के चुनावों के लिए जल्दी सूची जारी करने के पीछे का उद्देश्य चुनाव प्रचारों को तेज करना है और जमीनी स्तर पर पार्टी की मजबूती के लिए रणनीति बनाना है. AAP वैसे भी हर चुनावों में अपने उम्मीदवारों की सूची अन्य दलों से पहले जारी करता रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है. उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के चयन में जनता की प्रतिक्रिया और मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाएगा.

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विकास के नाम पर वोट मांगेगी AAP

मान ने कहा कि AAP पिछले पांच वर्षों में पंजाब सरकार द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर वोट मांगेगी. उन्होंने बिजली, जलापूर्ति, स्कूलों, अस्पतालों, बुनियादी ढांचे और सड़कों को विकास के प्रमुख क्षेत्र बताया. उन्होंने बैठक को 'सार्थक' बताते हुए कहा, "हम सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं. आज हमने कई मुद्दों पर चर्चा की." मान ने कहा कि चुनाव की तैयारियों के तहत आगे और बैठकें होंगी तथा सर्वेक्षण भी कराया जाएगा. बता दें कि पंजाब की 117 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं. मौजूदा विधानसभा का पांच साल का कार्यकाल 16 मार्च, 2027 को समाप्त हो रहा है.

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