पंजाब चुनाव के लिए AAP की पहली लिस्ट जारी, CM मान इस सीट से लड़ेंगे इलेक्शन

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) ने 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. इसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान, विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां और मंत्री संजीव अरोड़ा समेत कई चर्चित नाम शामिल हैं. मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनी मौजूदा सेट संगरूर में धुरी से ही चुनाव लड़ेंगे. ED द्वारा प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए मंत्री संजीव अरोड़ा लुधियाना वेस्ट से चुनाव लड़ेंगे, संजीव अरोड़ा अभी जेल में हैं.

विधानसभा अध्यक्ष कुलतर सिंह सांडवा फरीदकोट में कोटकपूरा सीट से दोबारा चुनाव लड़ेंगे. विधानसभा में पार्टी की के वित्त बलजिंदर कौर बठिंडा में तलवंडी साबो सीट से दोबारा चुनाव लड़ेंगी. पूर्व मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल अमृतसर में अजनाला सीट से दोबारा प्रत्याशी होंगे. फिलहाल विधानसभा में AAP के 94 विधायक हैं और इनमें से बहुत विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं. कुलतार सिंह संधवां को कोटकपूरा से उम्मीदवार बनाया गया है.

वहीं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सभी प्रत्याशियों को बधाई दी है. पार्टी ने चुनाव से काफी पहले उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुनावी तैयारी शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री भगवंत मान के मुताबिक, उम्मीदवारों के चयन में जनता का फीडबैक और उनके काम को आधार बनाया गया है. पार्टी ने कहा है कि आगे भी बाकी सीटों के लिए नामों पर चर्चा जारी रहेगी.

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फाजिल्का, रूपनगर और धूरी जैसी सीटों पर नजर

इस सूची में कई अहम सीटें शामिल हैं. फाजिल्का से नरिंदरपाल सिंह सवना, रूपनगर से दिनेश चड्ढा और धूरी से मुख्यमंत्री भगवंत मान चुनाव लड़ेंगे. लुधियाना पश्चिम से संजीव अरोड़ा, कोटकपूरा से विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां और पटियाला से अजीतपाल सिंह कोहली को टिकट दिया गया है. इसके अलावा जलालाबाद से जगदीप कम्बोज गोल्डी और अमृतसर दक्षिण से डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर मैदान में होंगे.

The Aam Aadmi Party hereby announces the following candidates for the Punjab Legislative Assembly Elections, 2027. https://t.co/dsbqLTNwLa — AAP (@AamAadmiParty) October 31, 2026

सभी 40 सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार

AAP की सूची में बटाला से अमनशेर सिंह शेरी कलसी, अजनाला से कुलदीप सिंह धालीवाल, तरनतारन से हरमीत सिंह संधू, खेमकरण से सरवन सिंह धुन, नकोदर से इंदरजीत कौर मान, करतारपुर से बलकार सिंह, दसूहा से करमबीर सिंह घुम्मन, उर्मर से जसवीर सिंह राजा गिल, होशियारपुर से ब्रह्म शंकर शर्मा जिम्पा, चब्बेवाल से इशांक कुमार चब्बेवाल, गढ़शंकर से जय कृष्ण सिंह राउरी, बलाचौर से संतोष कटारिया, एसएएस नगर से कुलवंत सिंह, फतेहगढ़ साहिब से लखबीर सिंह राय, अमलोह से गुरिंदर सिंह गैरी वारिंग और समराला से जगतार सिंह दियालपुरा शामिल हैं.

लुधियाना उत्तर से चौधरी मदन लाल बग्गा, पायल से मनविंदर सिंह गियासपुरा, निहाल सिंह वाला से मंजीत सिंह बिलासपुर, बाघापुराना से अमृतपाल सिंह सुखानंद, मोगा से डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा, धर्मकोट से देविंदरजीत सिंह लाडी धोस, मुक्तसर से जगदीप सिंह काका बराड़, जैतो से अमोलक सिंह, तलवंडी साबो से बलजिंदर कौर, सरदूलगढ़ से गुरप्रीत सिंह बनावाली, भदौड़ से लाभ सिंह उगोके, मेहल कलां से कुलवंत सिंह पंडोरी, अमरगढ़ से जसवंत सिंह गज्जण माजरा और पटियाला से अजीतपाल सिंह को टिकट मिला है.

पंजाब में चुनावी तैयारी तेज, मुद्दों पर भी नजर

पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर 2027 में चुनाव होने हैं. AAP सरकार बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और सिंचाई के क्षेत्र में किए गए कामों को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है. मुख्यमंत्री मान ने कहा है कि उम्मीदवारों का चयन जनता के फीडबैक और प्रदर्शन के आधार पर होगा. दूसरी ओर, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के संभावित गठबंधन को लेकर भी राज्य की राजनीति में चर्चा है. ऐसे माहौल में AAP की पहली सूची चुनावी मुकाबले की शुरुआती तस्वीर पेश करती है.

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