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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबअमृतसर में ASI की गोली मारकर हत्या, भगवंत मान सरकार ने किया 1 करोड़ मुआवजे का ऐलान

अमृतसर में ASI की गोली मारकर हत्या, भगवंत मान सरकार ने किया 1 करोड़ मुआवजे का ऐलान

पंजाब स्थित अमृतसर में ASI हरजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई. आरोपी कौन हैं, अभी इसकी पड़ताल जारी है. इस बीच सीएम भगवंत मान ने मृतक के परिजनों के लिए 1 करोड़ रुपये के मुआवजे का ऐलान किया है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 18 Sep 2026 09:55 AM (IST)
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पंजाब स्थित अमृतसर में ASI  हरजीत सिंह की अनजान लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी. उन्हें गोली तब मारी गई जब वह ड्यूटी से लौट रहे थे. गेट हकीमा पुलिस स्टेशन में तैनात हरजीत सिंह की ड्यूटी पेट्रोलिंग में थी 

बीती रात हरजीत सिंह ड्यूटी ख़त्म करके घर की तरफ़ जा रहे था तभी भगतावाला दाना मंडी के गेट नंबर दो के बाहर अज्ञात लोगों ने हरजीत की गर्दन में गोली मार दी. जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए. अस्पताल में उपचार के दौरान उनका निधन हो गया.

उधर, पंजाब सरकार ने इस मामले में एक ओर जहां जांच के आदेश दिए हैं, वहीं 1 करोड़ रुपये के मुआवजे का भी ऐलान किया है.

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भगवंत मान ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अमृतसर जिले में कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान गंवाने वाले सहायक पुलिस स्टेशन अधिकारी हरजीत सिंह जी की वीरता को हार्दिक नमन. उनके अदम्य साहस और कर्तव्यनिष्ठा को सदा याद रखा जाएगा. पंजाब सरकार इस दुख की घड़ी में शहीद परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है.

सीएम ने कहा कि सम्मान के प्रतीक के रूप में, सरकार परिवार को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि और एचडीएफसी बैंक से 1 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बीमा प्रदान करेगी. हम अपने शहीदों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं. उनका यह महान बलिदान हम सभी को पूर्ण साहस और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करता रहेगा.

विपक्ष ने सरकार को घेरा

इस घटना पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है. शिअद नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने एक बयान में कहा कि गुरु नगरी श्री अमृतसर, गुरु-विरोधी भगवंत मान और नाकाबिल DGP (पंजाब पुलिस) के कारण बदहाल है. अब तक तीन ASI की हत्या हो चुकी है. कल रात अमृतसर में दो हत्याएं हुईं, जिनमें ASI हरजीत सिंह भी शामिल हैं, जिनकी हत्या भगतानवाला अनाज मंडी में ड्यूटी के दौरान गोली मारकर कर दी गई. अगर ड्यूटी पर पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, तो आम पंजाबियों की सुरक्षा का क्या होगा?  कानून-व्यवस्था चरमरा रही है और पुलिस का इस्तेमाल पंजाबियों और विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए किया जा रहा है.

आया डीजीपी का बयान

इस मामले में पंजाब पुलिस के डीजीपी ने भी बयान दिया. सोशल मीडिया साइट एक्स पर डीजीपी पंजाब पुलिस की ओर से लिखा गया-अमृतसर जिले के हमारे बहादुर पुलिस अधिकारी, ASI हरजीत सिंह ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान न्यौछावर कर दी. पंजाब पुलिस दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के साथ मज़बूती से खड़ी है. मुख्यमंत्री ने उनके परिवार के लिए ₹1 करोड़ की अनुग्रह राशि की घोषणा की है, साथ ही HDFC बैंक की ओर से उनके परिवार को ₹1 करोड़ का अतिरिक्त बीमा भुगतान भी किया जाएगा. शहीद को पूरे पुलिस सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी. उनकी आत्मा को शांति मिले.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 18 Sep 2026 09:36 AM (IST)
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Punjab Police CRIME NEWS PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN
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