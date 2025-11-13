हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबविदेशी गैंगस्टर दीपू के इशारे पर रंगदारी की तैयारी, मोगा पुलिस ने 3 पेट्रोल बम के साथ 4 गुर्गे दबोचे

विदेशी गैंगस्टर दीपू के इशारे पर रंगदारी की तैयारी, मोगा पुलिस ने 3 पेट्रोल बम के साथ 4 गुर्गे दबोचे

Punjab News: मोगा पुलिस ने बाघापुराना में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो फरीदकोट के रहने वाले हैं और गैंगस्टर दीपू के इशारे पर काम कर रहे थे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 13 Nov 2025 10:48 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब के मोगा की बाघापुराना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर एक आपराधिक साजिश को नाकाम कर दिया है. पुलिस ने इनके कब्जे से तीन पेट्रोल बम बरामद किए हैं.

गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी फरीदकोट के रहने वाले हैं और विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपू के इशारे पर काम कर रहे थे. इनकी योजना बाघापुराना से मोगा रोड पर स्थित एक शराब के ठेके पर पेट्रोल बम फेंककर इलाके में दहशत फैलाना और फिर व्यापारी से रंगदारी वसूलना था.

यह गिरफ्तारी 25 अक्टूबर को मोगा के गांव माड़ी मुस्तफा में डिंपल बांसल की दुकान पर फेंके गए पेट्रोल बम की घटना से भी जुड़ी हुई है. उस मामले में पुलिस ने 28 अक्टूबर को बलजिंदर सिंह, वंसप्रीत सिंह और अर्शदीप सिंह को गिरफ्तार किया था. जिस शराब ठेके पर हमला करने की योजना थी, उसके मालिक को दो महीने पहले ही विदेश के नंबर से 25 लाख रुपए की फिरौती की कॉल आई थी.

मुखबिर से मिली थी सूचना 

डीएसपी बाघापुराना दलवीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बुधवार (12 नवंबर) रात गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि चार युवक किसी वारदात को अंजाम देने की नीयत से घूम रहे हैं. शक के आधार पर पुलिस ने उन्हें रोका और तलाशी ली. इनके पास तीन बोतलें मिलीं, जिनमें पेट्रोल भरा हुआ था और जिन्हें बम के तौर पर तैयार किया गया था. पुलिस ने मौके से तीन पेट्रोल बम, दो मोटरसाइकिल और एक माचिस बरामद की.

आरोपियों पर पहले से ही कई आपराधिक मामले हैं दर्ज

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फरीदकोट निवासी रोहित कुमार, जगसीर सिंह, खुशप्रीत सिंह और सावन सिंह के रूप में हुई है. इन पर थाना बाघापुराना में बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपियों पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

दीपू के कहने पर शराब ठेके पर आग लगाने की बनाई थी योजना 

डीएसपी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि उन्होंने अपने मास्टरमाइंड दीपू के कहने पर 12 नवंबर की रात को शराब ठेके पर आग लगाने की योजना बनाई थी ताकि व्यापारी वर्ग से रंगदारी वसूली जा सके. पुलिस इन आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी ताकि इस साजिश के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा सके.

Published at : 13 Nov 2025 10:48 PM (IST)
Punjab Police PUNJAB NEWS
Embed widget