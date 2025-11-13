पंजाब के मोगा की बाघापुराना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर एक आपराधिक साजिश को नाकाम कर दिया है. पुलिस ने इनके कब्जे से तीन पेट्रोल बम बरामद किए हैं.

गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी फरीदकोट के रहने वाले हैं और विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपू के इशारे पर काम कर रहे थे. इनकी योजना बाघापुराना से मोगा रोड पर स्थित एक शराब के ठेके पर पेट्रोल बम फेंककर इलाके में दहशत फैलाना और फिर व्यापारी से रंगदारी वसूलना था.

ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣਾ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 3 ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1 ਸੀਖਾਂ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਅਤੇ 1 ਲਾਈਟਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।… pic.twitter.com/h2ZY8JSr3G — MOGA Police (@MogaPolice) November 13, 2025

यह गिरफ्तारी 25 अक्टूबर को मोगा के गांव माड़ी मुस्तफा में डिंपल बांसल की दुकान पर फेंके गए पेट्रोल बम की घटना से भी जुड़ी हुई है. उस मामले में पुलिस ने 28 अक्टूबर को बलजिंदर सिंह, वंसप्रीत सिंह और अर्शदीप सिंह को गिरफ्तार किया था. जिस शराब ठेके पर हमला करने की योजना थी, उसके मालिक को दो महीने पहले ही विदेश के नंबर से 25 लाख रुपए की फिरौती की कॉल आई थी.

मुखबिर से मिली थी सूचना

डीएसपी बाघापुराना दलवीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बुधवार (12 नवंबर) रात गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि चार युवक किसी वारदात को अंजाम देने की नीयत से घूम रहे हैं. शक के आधार पर पुलिस ने उन्हें रोका और तलाशी ली. इनके पास तीन बोतलें मिलीं, जिनमें पेट्रोल भरा हुआ था और जिन्हें बम के तौर पर तैयार किया गया था. पुलिस ने मौके से तीन पेट्रोल बम, दो मोटरसाइकिल और एक माचिस बरामद की.

आरोपियों पर पहले से ही कई आपराधिक मामले हैं दर्ज

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फरीदकोट निवासी रोहित कुमार, जगसीर सिंह, खुशप्रीत सिंह और सावन सिंह के रूप में हुई है. इन पर थाना बाघापुराना में बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपियों पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

दीपू के कहने पर शराब ठेके पर आग लगाने की बनाई थी योजना

डीएसपी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि उन्होंने अपने मास्टरमाइंड दीपू के कहने पर 12 नवंबर की रात को शराब ठेके पर आग लगाने की योजना बनाई थी ताकि व्यापारी वर्ग से रंगदारी वसूली जा सके. पुलिस इन आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी ताकि इस साजिश के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा सके.