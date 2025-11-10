हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा, सीनेट चुनाव की उठाई मांग, कैंपस बना पुलिस छावनी

पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा, सीनेट चुनाव की उठाई मांग, कैंपस बना पुलिस छावनी

Punjab News: चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के छात्रों ने सीनेट चुनाव की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया. पुलिस ने सभी गेटों पर कड़ी सुरक्षा तैनात कर छात्रों की आवाजाही सीमित की.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 10 Nov 2025 12:18 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब विश्वविद्यालय का माहौल सोमवार (10 नवंबर) सुबह से ही गर्म नजर आया. छात्रों ने लंबे समय से लंबित पड़े सीनेट चुनाव की मांग को लेकर आज बड़े पैमाने पर प्रदर्शन का आह्वान किया. जैसे ही सुबह छात्रों का जमावड़ा कैंपस के अंदर और आसपास बढ़ने लगा, पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया.

विश्वविद्यालय के सभी मुख्य गेटों पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. अंदर आने के लिए छात्रों को अपना आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है. बिना पहचान पत्र के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा. कई छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें कैंपस के अंदर जाने से रोका जा रहा है, भले ही वे विश्वविद्यालय के ही छात्र हों.

छात्रों के इस विरोध के चलते सुबह से ही विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस सतर्क हो गए. एसएसपी चंडीगढ़ कंवरदीप कौर ने खुद मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया.

छात्रों ने लगाए कई आरोप

मानवशास्त्र विभाग की दूसरी वर्ष की छात्रा हरमनप्रीत कौर ने बताया, “मैं अपना आईडी कार्ड दिखा रही हूं, फिर भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा. पुलिस कह रही है कि गेट नंबर 1 से जाओ, लेकिन वहां भी तैनाती है. हम सिर्फ अपने हक की मांग कर रहे हैं. सीनेट चुनाव कराए जाएं.”

कई अन्य छात्रों ने भी इसी तरह की शिकायतें कीं. उनका कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन चुनाव को जानबूझकर टाल रहा है, जबकि छात्रों का हक है कि वे अपनी प्रतिनिधि संस्था के लिए वोट डाल सकें.

प्रशासन और पुलिस की कड़ी निगरानी

पुलिस ने सुबह से ही कैंपस और उसके आस-पास के इलाकों में बेरिकेड्स लगा दिए. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए क्विक रेस्पॉन्स टीम और महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है.

सूत्रों के मुताबिक, प्रशासन को पहले से प्रदर्शन की जानकारी थी, इसलिए रविवार रात से ही सुरक्षा बढ़ा दी गई थी.

छात्र संगठनों का कहना है कि पिछले कई महीनों से वे विश्वविद्यालय प्रशासन से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. अब छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे.

और पढ़ें
Published at : 10 Nov 2025 12:18 PM (IST)
Tags :
Punjab University PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
क्रिकेट
IND vs SA Test: इस रिकॉर्ड लिस्ट में रोहित-कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं केएल राहुल, इस हफ्ते शुरू होगी IND-SA टेस्ट सीरीज
इस रिकॉर्ड लिस्ट में रोहित-कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं केएल राहुल, इस हफ्ते शुरू होगी IND vs SA टेस्ट सीरीज
इंडिया
माली में 5 भारतीय अगवा, देश में मच गया हड़कंप, जानें अब क्या कर रहा भारत?
माली में 5 भारतीय अगवा, देश में मच गया हड़कंप, जानें अब क्या कर रहा भारत?
Advertisement

वीडियोज

UP News: Pratapgarh में ड्रग्स और कैश का बड़ा खुलासा, नोट गिनती रह गई पुलिस | Breaking News
Bihar Election 2025: Congress-RJD रामद्रोही...Yogi के बयान पर बवाल | Tejashwi | Rahul Gandhi
पुराना टुकड़ा... सोनम की गिरफ्तारी वाला
VVPAT पर्ची मामले को लेकर पक्ष विपक्ष आमने-सामने
प्रचार युद्ध थमा.. किसका रंग जमा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
क्रिकेट
IND vs SA Test: इस रिकॉर्ड लिस्ट में रोहित-कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं केएल राहुल, इस हफ्ते शुरू होगी IND-SA टेस्ट सीरीज
इस रिकॉर्ड लिस्ट में रोहित-कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं केएल राहुल, इस हफ्ते शुरू होगी IND vs SA टेस्ट सीरीज
इंडिया
माली में 5 भारतीय अगवा, देश में मच गया हड़कंप, जानें अब क्या कर रहा भारत?
माली में 5 भारतीय अगवा, देश में मच गया हड़कंप, जानें अब क्या कर रहा भारत?
बॉलीवुड
गोविंदा से शादी के बाद एक साल तक घर से ही नहीं निकली थी सुनिता, बोलीं- मैंने बहुत बलिदान दिया है
गोविंदा से शादी के बाद एक साल तक घर से ही नहीं निकली थी सुनिता, बोलीं- मैंने बहुत बलिदान दिया है
ट्रेंडिंग
इस मेंढक के सिर पर नहीं मुंह में है आंख! वैज्ञानिकों ने बताई वजह तो पूरा इंटरनेट रह गया हैरान
इस मेंढक के सिर पर नहीं मुंह में है आंख! वैज्ञानिकों ने बताई वजह तो पूरा इंटरनेट रह गया हैरान
शिक्षा
​UGC NET December 2025: यूजीसी नेट के लिए आज से खुल रही करेक्शन विंडो, फार्म में कर सकते हैं ये बदलाव
यूजीसी नेट के लिए आज से खुल रही करेक्शन विंडो, फार्म में कर सकते हैं ये बदलाव
हेल्थ
Foods for Sharp Memory: आज से ही खाने शुरू कर दें ये 5 फूड्स, तेज और फोकस्ड हो जाएगा आपका दिमाग
आज से ही खाने शुरू कर दें ये 5 फूड्स, तेज और फोकस्ड हो जाएगा आपका दिमाग
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
Embed widget