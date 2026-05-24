अमृतसर में सुबह ASI की गोली मारकर हत्या, स्कूटी से ड्यूटी पर जा रहे थे जोगा सिंह
Amritsar ASI Shot Dead: गोली लगने से ASI गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस अधिकारी आरोपियों की तलाश में जुटे हैं.
पंजाब के अमृतसर जिले में ASI जोगा सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई. रविवार (24 मई) की सुबह जब वह स्कूटी से ड्यूटी के लिए जा रहे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उनपर गोली चला जिससे जोगा सिंह की मौत हो गई.
गोली लगने से ASI गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी. पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है.
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ASI हत्याकांड पर SSP ने दी जानकारी
अमृतसर एसएसपी सुहेल कासिम मीर ने जानकारी दी, "आज सुबह मजीठा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हमजा गांव के पास एक घटना की सूचना मिली है, जिसमें एएसआई जोगा सिंह, निवासी गनिक-ए-बंगार, बटाला, जो वर्तमान में अमृतसर यातायात पुलिस में तैनात हैं, अपनी मोटरसाइकिल से अमृतसर जा रहे थे. गनिक-ए-बंगार से अमृतसर की ओर जाते समय उन्हें गोली लगी हुई पाई गई."
व्यक्तिगत दुश्मनी के एंगल से जांच कर रही पुलिस
पुलिस अधिकारी ने बताया, "यह घटना बटाला-मजीठा मार्ग से कुछ दूरी पर घटी और घटना के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है. क्योंकि यह घटना सड़क किनारे हुई, जब मृतक यात्रा कर रहे थे, इसलिए व्यक्तिगत दुश्मनी, लक्षित हमला और रोड रेज सहित सभी आशंकाओं की जांच की जा रही है."
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Source: IOCL