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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab-Chandigarh Weather: पंजाब और चंडीगढ़ में गर्मी से मिलेगी राहत या फिर बढ़ेगा खतरा? जानिए अगले 5 दिनों का हाल

Punjab-Chandigarh Weather: पंजाब और चंडीगढ़ में गर्मी से मिलेगी राहत या फिर बढ़ेगा खतरा? जानिए अगले 5 दिनों का हाल

IMD Weather Update: पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम बदलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. 30 मई को कई जिलों में तेज हवाओं, गरज-चमक और बारिश की संभावना है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 30 May 2026 02:19 PM (IST)
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Punjab-Chandigarh Weather Update: पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम ने करवट ले ली है. पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश का असर मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग के अनुसार, आज 30 मई को राज्य के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और बारिश होने की संभावना है.

चंडीगढ़ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि मौसम में यह बदलाव अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है. इससे लोगों को भीषण गर्मी और हीटवेव से राहत मिलने की उम्मीद है.

कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने पठानकोट, तरनतारन, फाजिल्का, मुक्तसर और बठिंडा में ओलावृष्टि और गरज-तूफान की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. विभाग का कहना है कि 4 जून तक हीटवेव का असर लगभग पूरी तरह समाप्त हो जाएगा.

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वहीं मानसून फिलहाल केरल में धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके 25 जून के आसपास पंजाब में दाखिल हो सकता है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अल नीनो के प्रभाव के कारण इस वर्ष मानसून सामान्य से कमजोर रह सकता है.

क्या फिर से बढ़ सकती है गर्मी

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में पंजाब के अधिकतम तापमान में 4.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. बठिंडा में सबसे अधिक 43.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.8 डिग्री कम है. वहीं चंडीगढ़ में तापमान 4.4 डिग्री तक गिरा है.

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल के अनुसार, 30 मई को कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है. हालांकि, 31 मई से 4 जून तक कुछ इलाकों में सिर्फ हल्की बारिश होने की उम्मीद है. इस दौरान अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 6 से 8 डिग्री तक की और गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे मौसम काफी सुहावना रहेगा. हालांकि 4 जून के बाद तापमान एक बार फिर धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हो सकता है.

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Published at : 30 May 2026 02:19 PM (IST)
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