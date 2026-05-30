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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab News: गोइंदवाल जेल में कैदी की मौत पर बवाल! CCTV फुटेज ने खोले कई राज, 3 कर्मियों पर FIR दर्ज

Punjab News: गोइंदवाल जेल में कैदी की मौत पर बवाल! CCTV फुटेज ने खोले कई राज, 3 कर्मियों पर FIR दर्ज

Prisoner Death Case: पंजाब की गोइंदवाल केंद्रीय जेल में कथित मारपीट से घायल कैदी सरबजीत सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने तीन जेल कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 30 May 2026 02:19 PM (IST)
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Goindwal Jail News: पंजाब के तरनतारन स्थित गोइंदवाल केंद्रीय जेल में एक कैदी की मौत के बाद हड़कंप मच गया है. आरोप है कि जेल के कुछ कर्मचारियों द्वारा की गई मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए कैदी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. मामले में पुलिस ने तीन जेल कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मृतक की पहचान सरबजीत सिंह पुत्र हरभजन सिंह निवासी लालूघुम्मन के रूप में हुई है. पुलिस इंस्पेक्टर बलजीत कौर ने बताया कि मारपीट के बाद उसकी हालत गंभीर हो गई थी, जिसके कारण उसे इलाज के लिए अमृतसर के गुरु नानक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई.

CCTV जांच में सामने आई सच्चाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए एक खास जांच दल (SIT) का गठन किया गया. टीम ने गोइंदवाल केंद्रीय जेल के संबंधित वार्ड की सीसीटीवी फुटेज खंगाली और पूरे घटनाक्रम की जांच की.

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जांच में सामने आया कि डिप्टी सुरक्षा अधिकारी सुखपाल सिंह संधू, जेल वार्डर सुमनदीप सिंह और गनमैन वार्डर संदीप सिंह ने कथित तौर पर कैदी के साथ मारपीट की थी. फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इन कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई.

आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू

जांच रिपोर्ट मिलने के बाद गोइंदवाल पुलिस स्टेशन में तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी.

इस घटना के सामने आने के बाद जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं. वहीं, मृतक के परिजनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग की है.

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Published at : 30 May 2026 02:19 PM (IST)
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