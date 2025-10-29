पंजाब: आप नेता नितन नंदा पर फायरिंग, चंडीगढ़ के पूर्व DSP दिलशेर चंदेल पर लगे आरोप

पंजाब के आनंदपुर साहिब आम आदमी पार्टी के नेता नितन नंदा पर फायरिंग का मामला सामने आया है. उन्हें सिर में गोली लगने के बाद पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया है. आरोप है कि चंडीगढ़ पुलिस के पूर्व डीएसपी दिलशेर चंदेल नितिन नंदा फायरिंग की है.

दरअसल, आनंदपुर साहिब में किसी समारोह में खाना खा रहे थे, नितिन नंदा जब दिलशेर चंदेल पूर्व डीएसपी चंडीगढ़ पुलिस, राम कुमार और एक अज्ञात व्यक्ति ने उनपर गोलियां चलाई. एक गोली उनके सिर के पिछले हिस्से में लगी जबकि दो फायर मिस हो गए.

जानकारी के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब नितिन नंदा एक समारोह में शामिल होने गए थे. गोलीबारी की आवाज सुनते ही मौके पर हड़कंप मच गया और मौजूद लोगों में दहशत फैल गई.