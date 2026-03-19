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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab News: पंजाब सरकार के प्रयास से स्मार्ट होगी खेती- किसानी

Punjab News: पंजाब सरकार के प्रयास से स्मार्ट होगी खेती- किसानी

Punjab News: पंजाब ने खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में अहम भूमिका निभाई है और मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में छोटे किसानों के लिए खेती को लाभकारी बनाने के लिए लगातार कई स्तर पर प्रयास कर रहे हैं.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 19 Mar 2026 07:37 PM (IST)
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Punjab News: पंजाब ने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है. पंजाब में उन्नत खेती किसानी के साथ किसानों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान लगातार प्रयासरत हैं. पंजाब के छोटे और सीमांत किसानों के लिए खेती- किसानी फिर से व्यवहारिक और लाभदायक बन सके, इसके लिए कई स्तर पर काम हो रहा है.

दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधि मंडल से विचार- विमर्श

प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिकों के तौर- तरीकों को लागू करने के साथ मान सरकार विदेश से विशेषज्ञों को भी शामिल कर रही, ताकि उनके अनुभव और विचारों का फायदा उठाकर पंजाब में खेती- किसानी को अधिक से अधिक लाभकारी बनाया जा सके.

हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चंडीगढ़ में दक्षिण कोरिया के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ कृषि सेक्टर की उन्नति के विभिन्न आयामों पर व्यापक विचार-विमर्श किया. इस बैठक में स्मार्ट खेती, उन्नत कृषि मशीनरी और बायो टेक्नोलॉजी सेक्टर में सहयोग पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया. इस बैठक के दौरान पंजाब में घटती खेती और कृषि कार्य की व्यवहारिकता से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें दक्षिण कोरिया की तकनीकी विशेषज्ञता अपनाने पर बात हुई.

पंजाब में कोरियाई निवेश की संभावनाओं पर जोर

पंजाब में कृषि को उद्यमिता से जोड़कर लाभकारी बनाने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. कोरियाई प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई बैठक के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा- बैठक में पंजाब में स्मार्ट खेती, उन्नत कृषि मशीनरी और बायो टेक्नोलॉजी पर विस्तृत चर्चा हुई. इसका उद्देश्य पंजाब में कृषि को लाभदायक उद्यम बनाने के लिए पंजाब और दक्षिण कोरिया के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना है.

घटते कृषि क्षेत्रफल के कारण छोटे और सीमांत किसानों के लिए खेती अब कम लाभकारी होती जा रही है. उन्होंने कहा- पंजाब स्मॉल एग्रीकल्चर मशीनरी सेक्टर में दक्षिण कोरिया से निवेश आकर्षित करने के लिए उत्सुक है, क्योंकि इस क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के पास व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता है.

पंजाब को कृषि क्षेत्र में तकनीक का मिलेगा लाभ

दरअसल दक्षिण कोरिया में सीमित भूमि के कारण वहां वर्टिकल फार्मिंग और कुशल मशीनीकरण तेज़ी से विकसित हुआ है, जो पंजाब के लिए भी अत्यंत उपयोगी साबित हो सकता है. पंजाब कृषि मशीनरी के ऑटोमेशन, स्मार्ट उपकरणों, बायोटेक्नोलॉजी, बीज तकनीक, स्मार्ट कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रांसप्लांटर और सहायक क्षेत्रों में दक्षिण कोरिया का सहयोग लेने का इच्छुक है. मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व में पंजाब में किसानों के उत्थान के लिए कई हितकारी नीति यांनीतियां बनाई गईं और उन्हें लागू किया गया है. इसी कड़ी में अब मान सरकार का फोकस कृषि क्षेत्र के आधुनिकी करण की ओर है. इसके लिए लगातार योजनाएं बनाकर उनपर अमल किया  जा रहा है.

Published at : 19 Mar 2026 07:37 PM (IST)
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