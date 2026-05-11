पंजाब में निकाय चुनाव की घोषणा, 26 मई को होगी वोटिंग, जानें कब आएंगे नतीजे?

पंजाब में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है. राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है. राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने सोमवार (11 मई) को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है. पंजाब में आठ नगर निगमों, 71 नगर काउंसिल और 21 नगर पंचायतों के चुनाव 26 मई को होंगे.

वहीं वोटों की गिनती और चुनाव नतीजे 29 मई को आएंगे. आठ नगर निगम जिनमें चुनाव होंगे उनमें बठिंडा, कपूरथला, मोहाली, बटाला, मोगा, अबोहर, पठानकोट और बरनाला हैं. इसके अलावा नगर काउंसिल और नगर पंचायतों के भी चुनाव होने हैं.

पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में बाइक और कार की भीषण टक्कर, 3 लोगों की मौके पर मौत

इस दिन से शुरू होंगे नामांकन

पंजाब निकाय चुनाव के लिए नामांकन 13 मई से शुरू होंगे और 16 मई तक संपन्न हो जाएंगे. वहीं 19 मई तक प्रत्याशी द्वारा अपना नामांकन वापस लिया जा सकता है. नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही 18 मई को उनकी जांच की जाएगी जिसमें वैध नामांकन का फैसला किया जाएगा. चुनाव आयोग ने प्रक्रिया को पूरी तरह नियमों के अनुसार कराने के निर्देश दिए हैं.

29 मई को आएंगे नतीजे

निकाय चुनाव के परिणाम महीने के आखिर में 29 मई को घोषित किए जाएंगे. चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और शिरोमणी अकाली दल ने चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है.

चुनाव में पार्टियों से टिकट लेने के लिए उम्मीदवारों में होड़ मची हुई है. पंजाब के होशियारपुर नगर निगम को लेकर भी राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव न कराने का फैसला लिया है. वोटर लिस्ट को दोबारा से तैयार करने के निर्देश दिए हैं.

बता दें कि वोटर लिस्ट को लेकर लोगों ने आपत्ति जताई थी. इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने समीक्षा की और सही वोटर लिस्ट जारी करने के लिए कहा है. चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तैयारी कर रहे उम्मीदवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है.

पंजाब: CM भगवंत मान के चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान BJP में शामिल, AAP को बड़ा झटका