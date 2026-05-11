फरीदकोट में दर्दनाक मामला! शादी के एक साल बाद पत्नी की मौत के बाद पति पर सबूत मिटाने का आरोप

Punjab Crime News: पंजाब के फरीदकोट जिले के जैतो इलाके से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां एक विवाहित महिला की संदिग्ध हालात में मौत के बाद उसके पति पर आत्महत्या के लिए उकसाने और सबूत मिटाने के आरोप लगे हैं. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मृतका की पहचान लक्ष्मी के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 25 साल है. आरोप है कि उसके पति समीर ने उसकी मौत के बाद जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया, ताकि मामले के सबूत मिटाए जा सकें. घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है.

पति पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप

पुलिस को दी शिकायत में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के करमा कंडोरी गांव के निवासी विष्णु कुमार ने बताया कि उसकी बड़ी बहन लक्ष्मी की शादी 17 मई 2025 को जैतो के गौशाला रोड के रहने वाले समीर के साथ हुई थी.

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परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही समीर लक्ष्मी को मानसिक रूप से परेशान करता था और उसे मायके वालों से मिलने नहीं देता था. शिकायतकर्ता के अनुसार, 7 मई को उन्हें बहन की मौत की सूचना मिली कि लक्ष्मी की अचानक मौत हो गई है.

अंतिम संस्कार के बाद खुला मामला

जब परिवार जैतो पहुंचा तो उन्हें पता चला कि लक्ष्मी ने 6 मई को घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. आरोप है कि पति समीर ने बिना परिवार को बताए जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया.

मामले की जांच कर रहे जैतो पुलिस स्टेशन के एएसआई गुरमुख सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने मृतक के पति समीर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस उसकी तलाश के लिए छापेमारी कर रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर पूछताछ करेगी. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.

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