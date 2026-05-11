Punjab News: कारोबार में मंदी बनी मौत की वजह, आर्थिक तंगी से परेशान प्रॉपर्टी डीलर ने दी जान

Ludhiana Suicide Case: पंजाब के लुधियाना जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ऋषि नगर इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर ने आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से परेशान होकर अपनी जान दे दी. मृतक की पहचान सोनू कुमार के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 48 साल है. बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से कारोबारी में मंदी और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था.

इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. परिवार के अनुसार, सोनू कुमार पिछले कुछ समय से काफी तनाव में था और आर्थिक हालात ठीक नहीं चल रहे थे.

जहर खाने के बाद बिगड़ी हालत

पीएयू पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर राजेंद्र पाल चौधरी ने बताया कि पुलिस को आज सुबह सूचना मिली कि ऋषि नगर के रहने वाले सोनू कुमार ने जहर खा लिया है. DMC अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार, सोनू कुमार को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था. बताया गया कि उसने सल्फास की गोलियां खा ली थीं. वहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

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पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भेजवा दिया है. पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि सोनू कुमार पिछले लंबे समय से आर्थिक तंगी के कारण काफी परेशान रहता था. थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले की जांच मृतक की पत्नी ज्योति के बयान के आधार पर की जा रही है.

पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में आर्थिक तनाव का मामला सामने आया है, लेकिन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, परिवार वालों के आधार पर कोई लंबे समय से चल रहे वित्तीय दबाव के अलावा कोई और वजह नहीं मिली.

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