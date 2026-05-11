Punjab: मलोट में खूनी रंजिश! खेत में 21 साल से वकालत कर रहे वकील को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला

Malout Murder Case: पंजाब के मलोट से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने लोगों के बीच दहशत फैला दी है. शेरगढ़ ज्ञान सिंह गांव में आपसी रंजिश के कारण एक वकील की बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान गुरजीत सिंह मान के रूप में हुई है, जो पिछले 21 सालों से मुक्तसर साहिब कचहरी में वकालत की प्रैक्टिस कर रहा था.

पुलिस को दिए बयान में मृतक के पिता गुरमीत सिंह ने बताया कि घटना वाली शाम गुरजीत खेत जोत रहा था. इसी दौरान जगमीत सिंह उर्फ ​​जग्गा, कमलजीत सिंह उर्फ ​​काला, बंता सिंह और एक अज्ञात व्यक्ति वहां पहुंचे और उन्हें घेर लिया.

ट्रैक्टर चढ़ाकर की गई हत्या

परिजनों के अनुसार, हमलावरों ने पंचायती टाहली की शिकायत का ताना मारते हुए गुरजीत से बहस शुरू की और फिर उनके ट्रैक्टर में अपना ट्रैक्टर भिड़ा दिया. जब गुरजीत अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, तो हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया.

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बताया जा रहा है कि कमलजीत सिंह और एक अन्य व्यक्ति ने तरंगली से वार कर उन्हें नीचे गिरा दिया. इसके बाद आरोपी जगमीत सिंह ने गुरजीत के ऊपर ट्रैक्टर और कल्टीवेटर चढ़ा दिया और कई बार गाड़ी घुमाया. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामला

पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश थी. बताया जा रहा है कि पंचायती जमीन से जुड़ी टाहली उखाड़ने के संबंध में एस.डी.एम. को की गई शिकायत को लेकर विवाद चल रहा था.

सदर मलोट पुलिस स्टेशन ने बंता सिंह, कमलजीत सिंह, जगमीत सिंह और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या, धमकियों और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

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