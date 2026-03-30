Punjab Suicide News: पंजाब के बठिंडा जिले से एक दर्दनाक घाटना की खबर सामने आई है. जिससे राजनीतिक गलियारों में दहशत का माहौल है. बठिंडा की मौड़ मंडी से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले कांग्रेसी नेता सुखराज नट के बेटे दविंदर नट ने आत्महत्या कर ली है. बताया जा रहा है कि सुखराज ने अपने लाइसेंसी पिस्तौल से खुद को गोली मार ली.

जानकारी के मुताबिक, आत्महत्या करने से पहले दविंदर ने एक वीडियो बनाई, जिसमें उन्होंने मोहाली के एक बिल्डर पर गंभीर आरोप लगाए. वीडियो में ने कहा कि बिल्डर ने मुझसे करोड़ों रुपये लेकर मुझे धोखा दिया, जिस कारण वह काफी परेशान था. हालांकि दविंदर नट एक वकील थे और उनका परिवार लंबे समय से राजनीति से जुड़ा रहा है.

वीडियो में दविंदर ने क्या कहा?

वीडियो की शुरुआत में दविंदर ने कहा, "सत अकाल भाई. मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई वीडियो नहीं बनाया. यह मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी वीडियो है." उन्होनें कहा, "मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है. फिर कुछ लोगों का नाम बताते हुए कहा कि सुषमा ग्रुप के मालिक बिंदरपाल मित्तल, उनके बेटों प्रतीक मित्तल, भारत मित्तल और पूरे परिवार ने मुझे धोखा दिया है."

उन्होंने आगे कहा, "मैं किसी आम आदमी का बेटा नहीं हूं. मेरे पिता ने तीन चुनाव लड़े थे और उनका परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है. मैं अपनी शिकायत मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां के पास भी लेकर गया. मेरे पिता ने अपनी जमीन बेचकर पैसे दिए थे."

परिवार और पैसों का जिक्र

दविंदर ने बताया कि उनके पिता की मौत के बाद उन्हें कुछ पैसे मिले थे, वह भी पैसे उन्होंने इन लोगों को दे दिए. वह भावुक हो गए और कहा मेरे साथ हर तरफ से धोखा हुआ है, "मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रहा हूं." मेरे परिवार को इंसाफ दिलाना. इसके बाद उसने अपनी 30 बोर की पिस्तौल से खुद को गोली मार ली.

इस घटना की सूचना मिलने पर जांच के लिए पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में ले लिया. फिलहाल पुलिस ने वीडियो और अन्य सबूतों के आधार पर इस मामले की जांच शुरू कर दी.