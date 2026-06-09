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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab Election 2027: पंजाब में AAP को 117 सीटों पर हराने के लिए कांग्रेस ने बनाया ये प्लान, जल्द होगा ऐलान!

Punjab Election 2027: पंजाब में AAP को 117 सीटों पर हराने के लिए कांग्रेस ने बनाया ये प्लान, जल्द होगा ऐलान!

Punjab Election 2027: पंजाब विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 117 सीटों पर आम आदमी पार्टी को मात देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बड़ा प्लान बना लिया है. जल्द ही इसका ऐलान होगा.

By : मोहित राज दुबे | Updated at : 09 Jun 2026 01:43 PM (IST)
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पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस अब संगठन को मजबूत करने और आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने के लिए बड़े जनसंपर्क अभियान की तैयारी कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, पंजाब कांग्रेस पूरे राज्य में एक व्यापक "बस यात्रा" निकालने की योजना बना रही है, जो राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों को कवर करेगी.

सूत्रों के अनुसार, इस अभियान को कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरी झंडी दिखाएंगे. यात्रा के दौरान पार्टी में एकजुटता का संदेश देने के लिए पंजाब नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ बस में सफर करते नजर आ सकते हैं.

कांग्रेस इस यात्रा के जरिए राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार को भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून-व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और नशे जैसे मुद्दों पर घेरने की रणनीति बना रही है. पार्टी का मानना है कि इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाकर सरकार को जवाबदेह बनाया जा सकता है.

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पंजाब में व्याप्त है भ्रष्टाचार- बघेल

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल ने एबीपी न्यूज़ से कहा है कि पंजाब में भ्रष्टाचार व्याप्त है. नशे में युवा है. कानून व्यवस्था बिगड़ गई है. इस सारे मुद्दे बड़े हैं. पंजाब में कांग्रेस एकजुट है. और इन मुद्दों को लेकर जमीन पर जाएंगे. जनता को बताएंगे.

यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेता और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सदस्य अलग-अलग क्षेत्रों में अभियान को आगे बढ़ाएंगे. इसके जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और चुनाव से पहले संगठनात्मक मजबूती हासिल करने पर जोर दिया जाएगा.

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फिलहाल यात्रा के रूट और कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है. कांग्रेस जल्द ही इसकी विस्तृत रूपरेखा और आधिकारिक घोषणा कर सकती है.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 09 Jun 2026 01:39 PM (IST)
Tags :
Congress AAP Punjab News Punjab Elections 2027
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