Punjab Weather Update: पंजाब में गर्मी का कहर! कई जिलों में हीटवेव अलर्ट, जानें कब मिलेगी राहत
Punjab Heatwave Alert: पंजाब के कई जिलों में हीटवेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि तापमान बढ़ने के साथ लोगों को सावधानी बरतने और तेज गर्मी से बचने की सलाह दी गई है.
Punjab Weather News: पंजाब में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के चंडीगढ़ केंद्र ने सोमवार (9 जून) के लिए राज्य के कई जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है, जिससे लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है.
मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान की सीमा से लगे जिलों फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब, मोगा, बठिंडा, बरनाला और संगरूर में हीटवेव रहेगी. वहीं पठानकोट में 44 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.
तापमान में लगातार बढ़ोतरी और असर
पिछले 24 घंटों में राज्य का औसत अधिकतम तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जो सामान्य से 2.3 डिग्री ज्यादा है. राज्य में सबसे ज्यादा तापमान श्री आनंदपुर साहिब में 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 41.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. गर्मी बढ़ने के कारण बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ी है और यह 14,000 मेगावाट से ज्यादा तक पहुंच गई है. इस वजह से सरकार ने कई प्रशासनिक कदम भी उठाए हैं.
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आने वाले दिनों का मौसम अपडेट
मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की कि 10 जून को भी इसी तरह के हालात बने रहेंगे, वहीं राजे के 23 जिलों में हीटवेव के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि, 11 जून से मौसम बदलना शुरू हो जाएगा और कई इलाकों में बारिश, गरज 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गरज, तेज हवाएं और ओलावृष्टि की संभावना है.
12 जून को पूरे राज्य में बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. सरकार ने गर्मी को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी हैं और कई सरकारी दफ्तरों के समय में भी बदलाव किया गया है, ताकि लोगों को लू से बचाया जा सके.
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