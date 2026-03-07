Punjab: 50 रुपए के लॉटरी टिकट पर शख्स ने जीते 30 लाख, लेकिन है लापता, ढूंढने के लिए बजे ढोल!

Punjab Lottery Winner missing: पंजाब के बरनाला से एक बेहद दिलचस्प और हैरान करने वाला मामला सामने आया है. कहते हैं 'जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है', कुछ ऐसा ही यहां देखने को मिला है. बरनाला रेलवे स्टेशन के पास लॉटरी टिकट बेचने वाले एजेंट जय शंकर द्वारा बेची गई राजश्री मासिक लॉटरी की एक टिकट पर 30 लाख रुपये का इनाम निकला है. हैरानी की बात यह है कि जिस व्यक्ति ने यह टिकट खरीदा था, वह अभी तक अपना इनाम लेने सामने नहीं आया है.

बताया जा रहा है कि यह टिकट केवल 50 रुपये में बेचा गया था. लाखों टिकटों में से बरनाला के इस व्यक्ति का टिकट पहले स्थान पर आया और उसे 30 लाख रुपये का बड़ा इनाम मिला, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी विजेता का कोई पता नहीं चल पाया है. इसी कारण अब हर जगह उसकी तलाश की जा रही है.

लाउडस्पीकर और ढोल के साथ विनर की तलाश

लॉटरी एजेंट जय शंकर अब विजेता को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं. बरनाला के बाजार और गलियों में लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट करवाई जा रही है ताकि जिस व्यक्ति ने टिकट खरीदा था, वह सामने आ सके. दुकान के बाहर ढोल भी बजाए जा रहे हैं और विनर के स्वागत की तैयारी भी कर दी गई है.

सोशल मीडिया के जरिए भी उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की जा रही है. लोगों से अपील की जा रही है कि अगर किसी को इस टिकट के बारे में जानकारी हो तो वह तुरंत एजेंट से संपर्क करे.

लॉटरी एजेंट को मिला एक लाख रुपये का कमीशन

इस बीच राजश्री कंपनी की टीम भी इस मामले को लेकर सक्रिय हो गई है. लुधियाना से कंपनी के सदस्य राज कुमार वर्मा बरनाला पहुंचे और उन्होंने लॉटरी एजेंट जय शंकर को सम्मानित किया. कंपनी की ओर से उन्हें कमीशन के तौर पर एक लाख रुपये का चेक दिया गया.

इस मौके पर जय शंकर को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराया गया और केक काटकर खुशी भी मनाई गई. हालांकि असली खुशी तब होगी जब लॉटरी जीतने वाला व्यक्ति सामने आएगा और अपना इनाम प्राप्त करेगा.

एक महीने में इनाम नहीं लिया तो क्या होगा?

राजश्री लॉटरी के मैनेजर राज कुमार वर्मा ने बताया कि इस मासिक लॉटरी के नतीजे 26 फरवरी को घोषित किए गए थे. इसके बाद से लगातार विजेता की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक वह व्यक्ति सामने नहीं आया है.

नियमों के मुताबिक, लॉटरी जीतने वाले व्यक्ति को एक महीने के अंदर अपनी जीती हुई रकम का दावा करना होता है. अगर तय समय के भीतर वह व्यक्ति सामने नहीं आता है, तो 30 लाख रुपये की यह पूरी रकम सरकारी खाते में जमा कर दी जाएगी.

इसी वजह से अब लॉटरी एजेंट और कंपनी दोनों मिलकर विजेता को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वह समय रहते सामने आए और अपने 30 लाख रुपये का इनाम ले सके.