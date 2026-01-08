Punjab: बिजली के नए मीटरों ने बढ़ाई जनता की परेशानी, ऑनलाइन सिस्टम ठप, जानें कब होगा सुधार

Punjab News: पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन के दफ्तरों में नए बिजली मीटर लगवाने को लेकर उपभोक्ताओं को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. जानकारी के मुताबिक, 27 दिसंबर से ऑनलाइन फाइलें अप्लाई करने की प्रक्रिया बंद होने के कारण नए मीटर लगाने का काम पूरी तरह ठप हो गया है. खरड़ बिजली दफ्तर में रोजाना करीब 40 से 45 नए मीटरों की फाइलें आती हैं, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम बंद होने के कारण ये फाइलें हजारों की गिनती में इकट्ठी हो चुकी हैं.

रोजाना दफ्तरों के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं लोग

इस कारण लोग रोजाना दफ्तरों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हैं, लेकिन उन्हें न तो कोई साफ जानकारी मिल रही है और न ही कोई कर्मचारी उन्हें सही राह दिखा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं में रोष पाया जा रहा है.

दफ्तरों में नया बिजली मीटर अप्लाई करने आए उपभोक्ताओं ने बताया कि वे मकान तो खरीद रहे हैं, पर मीटर न लगने के कारण घरों में रोशनी की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. उपभोक्ताओं के मुताबिक कई लोग मजबूरी में जनरेटर लगाकर काम चला रहे हैं, जिससे अधिक खर्चा भी हो रहा है.

उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी

उपभोक्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द नए मीटरों के लिए ऑनलाइन फाइलें अप्लाई करने की प्रक्रिया शुरू की जाए. उन्होंने कहा कि जब तक ऑनलाइन सिस्टम शुरू नहीं होता, तब तक दफ्तरों में मैनुअल फाइलें जमा करवाकर मीटर जारी किए जाएं, ताकि लोगों को हो रही परेशानी से राहत मिल सके.

दो दिनों में नया सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा

इस संबंध में एक्सईएन इंद्रप्रीत सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए नया सिंगल बिलिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जो पंजाब के बिजली दफ्तरों में लागू किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस नए सॉफ्टवेयर की तकनीकी प्रक्रिया के कारण इस समय नए मीटरों की अर्जी से संबंधित काम अस्थायी तौर पर रुका हुआ है.

सहयोग देने के लिए लोगों से अपील

इंद्रप्रीत सिंह ने उम्मीद जताई कि आने वाले दो दिनों के अंदर नया सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा. उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि नया सिस्टम चालू होने तक विभाग के साथ सहयोग किया जाए, क्योंकि यह सॉफ्टवेयर उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखकर लागू किया जा रहा है. इससे बिजली बिल भरने और नए मीटर लगवाने की प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी.