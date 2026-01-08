Punjab News: पंजाब के गुरदासपुर से एक दुखद घटना की खबर सामने आई है, यहां एक महीने के बच्चे को ठंड के कारण निमोनिया हो गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई. बच्चे के पिता कुलबीर सिंह ने कहा कि प्रभनूर सिंह ने रात को दूध पिया था. ठंड से बचाने के लिए कमरे में एक हीटर भी लगाया गया था.

सोने के थोड़ी देर बाद हुई मौत

सोने के थोड़ी देर बाद, बच्चे के शरीर में हिलजुल होनी बंद हो गई. उसे कलानौर के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. CHC के बाल विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल जग्गी ने पुष्टि की कि बच्चे की मौत ठंड के कारण हुई बीमारी के कारण हुई है.

बच्चों को गर्म कपड़ों में लपेटकर रखना चाहिए

डॉ. जग्गी ने अभिभावकों को ठंड के मौसम में छोटे बच्चों की विशेष देखभाल को लेकर जरूरी सलाह दी है. डॉ. विशाल जग्गी ने कहा कि छोटे बच्चों को गर्म कपड़ों में लपेटकर उनकी मां की गोद में रखना चाहिए. बच्चों को सोते समय स्तनपान नहीं कराना चाहिए. अगर आवश्यक हो तो माताओं को दूध पिलाना चाहिए. बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कमरा गर्म रखना चाहिए, ताकि उन्हें ठंड न लग जाए.

साथ ही डॉ. जग्गी ने चेतावनी दी कि ठंड में छोटे बच्चों में निमोनिया बहुत तेजी से फैलता है. सांस लेने में तकलीफ, बुखार या लगातार खांसी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए. इस घटना ने इलाके में सभी को चौंका दिया है और साथ ही घटना के चलते परिवार गहरे सदमे में है.

