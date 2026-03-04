फाजिल्का में महिला नेता का मोबाइल हैक, पाकिस्तान से मिल रहीं धमकियां, साथियों से मांगे गए रुपये

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Fazilka News: फाजिल्का में महिला नेता का मोबाइल हैक, पाकिस्तान से मिल रहीं धमकियां, साथियों से मांगे जा रहे रुपये

Fazilka News: फाजिल्का में महिला नेता का मोबाइल हैक, पाकिस्तान से मिल रहीं धमकियां, साथियों से मांगे जा रहे रुपये

Fazilka News In Hindi: फाजिल्का में महिला नेता के मोबाइल कॉन्टेक्ट्स हैक होने के बाद पाकिस्तानी नंबर से व्हाट्सएप पर धमकियां दी जा रही हैं. उनके साथियों को फोन कर उनके नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 04 Mar 2026 05:35 PM (IST)
Preferred Sources

फाजिल्का से आम आदमी पार्टी की पूर्व महिला जिलाध्यक्ष रही मैडम पूजा लूथरा सचदेवा को फेक कॉल आ रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के नंबर से व्हाट्सएप के जरिए उन्हें गलत मैसेज भेजे जा रहे हैं। वहीं उनके सभी कॉन्टेक्ट्स को हैक कर लिया गया है।

जिन पर फोन कर उनके नाम से पैसे मांगे जा रहे हैं. हालांकि उनके द्वारा इसकी शिकायत साइबर सेल में दर्ज करवाई गई है. मैडम पूजा लूथरा सचदेवा का कहना है कि फोन न उठाने पर उन्हें धमकियां भी दी जा रही है. 

महिला नेता ने मामले पर क्या कहा?

जानकारी देते हुए महिला नेता मैडम पूजा लूथरा सचदेवा ने बताया कि मंगलवार (3 मार्च) की सुबह से उन्हें फेक कॉल आ रही है. जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. फिर उन्हें व्हाट्सएप पर +92 नंबरों से मैसेज आने लगे. 

इसके बाद जब उन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया तो उनके सभी मोबाइल कॉन्टेक्ट्स हैक कर लिए गए और अब उनके जानकार रिश्तेदारों को कॉल की जा रही है. उनसे उनके नाम पर रुपयों की मांग की जा रही है. 

जानकारों से मांग रहे हैं पैसे

उन्होंने बताया कि हाल ही में उनकी जानकार मैडम कुसुम को फोन आया और जिसमें कहा कि मैडम पूजा लूथरा सचदेवा से उन्होंने 3500 रुपए लेने है. वो फोन नहीं उठा रहे और आप उन्हें पैसे भेज दे. अगर नहीं भेजे तो वह उन्हें व्हाट्सएप पर गलत फोटोज भेज देंगे. जिसके बाद उनका फोन उठाना बंद कर दिया गया है. 

हालांकि मैडम पूजा लूथरा सचदेवा ने कहा कि उन्हें भी पाकिस्तान के नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज किए जा रहे है. जिसमें उन्हें धमकियां दी जा रही है कि अगर उन्होंने उनका फोन नहीं उठाया तो फैमिली कॉन्टैक्ट्स पर फोन किए जाएंगे. जिन्हें न सिर्फ बार-बार फोन किया जाएगा बल्कि व्हाट्सएप पर गलत मैसेज और फोटोज भेजे जाएंगे. 

आप की पूर्व महिला जिलाध्यक्ष रह चुकी है पीड़ित

उन्होंने कहा कि वह आम आदमी पार्टी से पूर्व महिला जिलाध्यक्ष रह चुकी है. और वार्ड नंबर 21 से मौजूदा पार्षद भी है. इसलिए उनके कॉन्टेक्ट लिस्ट में न सिर्फ बड़े सियासतदानों के नंबर बल्कि कई अधिकारियों और समाज सेवी लोगों के नंबर मौजूद है. 

हालांकि उनके द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए लोगों तक मैसेज दिया जा रहा है कि उनके नाम पर फोन आए तो आप ध्यान रखे. फेक कॉल की जा रही है. फिलहाल उनके द्वारा साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवाई गई है. जिसपर सख्त कार्यवाही की मांग की जा रही है.

Published at : 04 Mar 2026 05:35 PM (IST)
Tags :
Punjab Police Fazilka News PUNJAB NEWS
