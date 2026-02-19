Punjab: लुधियाना में भयानक हादसा! एक्सीडेंट के बाद कार में लगी आग, जिंदा जला ड्राइवर

Ludhiana News: पंजाब के लुधियाना जिले के जगराओं में डल्ला रोड पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर आग की चपेट में आ गई. इस हादसे में कार ड्राइवर बाहर निकलने में असफल रहा और जिंदा जल गया. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोगों में दहशत का माहौल बन गया.

पुलिस के मुताबिक, देर रात उन्हें सूचना मिली कि डल्ला रोड पर एक कार में अचानक आग लग गई है. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. फायर ब्रिगेड ने पुलिस के पहुंचने से पहले ही आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी. आग इतनी भीषण थी कि वाहन का अधिकांश हिस्सा राख में बदल गया.

बुरी तरह झुलस चुका था शव

घटना स्थल पर जांच के दौरान पुलिस को कार के अंदर एक व्यक्ति का जला हुआ शव मिला. शव इतनी बुरी तरह झुलस चुका था कि उसकी पहचान करना संभव नहीं हो पाया. कार की नंबर प्लेट भी पूरी तरह जल चुकी थी, जिससे वाहन के मालिक और ड्राइवर की पहचान में मुश्किल आ रही है. फिलहाल शव को जगराओं के सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस का प्राथमिक अनुमान है कि कार रात के समय किसी वस्तु से टकराकर अनियंत्रित हो गई और पलट गई, जिसके बाद उसमें आग लग गई. आशंका जताई जा रही है कि टक्कर के कारण कार का दरवाजा जाम हो गया, जिससे ड्राइवर बाहर नहीं निकल सका और आग की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई.

हालांकि, पुलिस इस मामले को केवल हादसा मानकर नहीं चल रही है. अधिकारियों का कहना है कि वे सभी पहलुओं से जांच कर रहे हैं, जिसमें दुर्घटना के साथ-साथ हत्या की संभावना को भी ध्यान में रखा जा रहा है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है. मृतक की पहचान के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.