महिलाओं पर टिप्पणी से घिरे सुखपाल सिंह खैरा, पंजाब महिला आयोग ने दिए जांच के आदेश

पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा इन दिनों अपने एक बयान की वजह से सुर्खियों में हैं. दरअसल उन्होंने महिलाओं को लेकर कहा था कि सरकार की प्रस्तावित योजना के तहत महिलाओं को 1 हजार रुपये देना 'वोट बटोरने वाले हथकंडे' से ध्यान भटकाना था. उनके इस बयान को लेकर जमकर विवाद शुरू हो गया.

अब इस मामले में पंजाब राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है. आयोग की तरफ से कपूरथला एसएसपी को मामले की जांत करने के निर्देश दिए हैं. फिलहाल इस मामले पर खैरा ने कहा था कि वह अपने बयान पर अडिग हैं. उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है.

महिला आयोग ने दिए जांच के आदेश

पंजाब राज्य महिला आयोग ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो पर तत्काल एक्शन ले लिया है. उस वीडियो को लेकर कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा पर महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है.

आयोग ने एसएसपी कपूरथला को एसपी रैंक के अधिकारी के माध्यम से तुरंत जांच कर और स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए सख्त निर्देश दिया है. वहीं आयोग ने अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और सुखपाल सिंह खैरा को गुरुवार (12 मार्च) को सुबह 11:30 बजे आयोग के समक्ष पेश होने के लिए कहा है.

सुखपाल सिंह खैरा ने क्या कहा था?

सुखपाल सिंह खैरा ने एक वीडियो शेयर किया था. जिसमें एक यूट्यूबर ने कुछ महिलाओं की नैतिकता पर सवाल उठाए थे. सवाल उठाने वाली महिला कथित तौर पर आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता थीं और 1 हजार रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा होने के बाद डांस करते हुए दिखाई दे रही थीं.

खैरा ने कहा कि महिलाएं इस घोषणा के बाद खुशी मना रही थीं. उन्होंने आरोप लगाया था कि वे राज्य के किसानों, कर्मचारियों के साथ ज्यादतियों जैसे मुद्दों को नजरअंदाज कर रही थी. फिलहाल इस मामले में ने अब तूल पकड़ ली है. आयोग ने उन्हें पेश होने का समय दिया है.

ये भी पढ़ें: अब चंडीगढ़ नगर निगम के IDFC फर्स्ट बैंक के खाते में 116 करोड़ की गड़बड़ी, 2 लोगों पर केस दर्ज