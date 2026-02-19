Punjab News: पंजाब के तरनतारन जिले के अंतर्गत आने वाले गांव ठठियां महंतों में एक शादी समारोह के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब आम आदमी पार्टी के मौजूदा सरपंच 45 साल के हरपिंदर सिंह की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं और समारोह स्थल पर चीख-पुकार मच गई.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, सरपंच हरपिंदर सिंह बेटे इकबाल सिंह गांव के ही निवासी सेवक सिंह के बेटे की शादी में शामिल होने पहुंचे थे. समारोह के दौरान वह स्टेज पर अपने रिश्तेदारों और साथियों के साथ नाच रहे थे. इसी बीच एक अज्ञात व्यक्ति अचानक वहां पहुंचा और बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलानी शुरू कर दीं. गोलियां हरपिंदर सिंह के पेट और सिर में लगीं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़े और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

घटना के बाद आरोपी मौके से फरार

इस फायरिंग की घटना में सरपंच का एक साथी भी घायल हो गया, जिसे तुरंत अमृतसर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही थाना सरहाली की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेर लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपी की पहचान की जा सके.

हत्या के पीछे का कारण क्या था?

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह हत्या किस वजह से की गई, इसका अभी तक स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है, जिसमें पुरानी रंजिश और व्यक्तिगत दुश्मनी के एंगल भी शामिल हैं. आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेताओं और समर्थकों में भी गहरा शोक व्याप्त है. प्रशासन ने दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.