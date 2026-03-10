ईरान युद्ध का असर अब पंजाब की रसोई तक पहुंचा, फरीदकोट में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई ठप

Faridkot News: पंजाब के फरीदकोट में एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर नया संकट सामने आया है. बताया जा रहा है कि मध्य पूर्व में इज़राइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर अब पंजाब तक दिखाई देने लगा है. फरीदकोट में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई फिलहाल रोक दी गई है, जिसके कारण कई कारोबारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

स्थानीय गैस एजेंसी ऑपरेटरों के अनुसार पिछले दो दिनों से 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक सिलेंडर एजेंसियों को नहीं मिले हैं. तेल कंपनियों की ओर से एजेंसी संचालकों को संदेश भेजकर कहा गया है कि वे फिलहाल कमर्शियल सिलेंडर का ऑर्डर न करें.

नए दिशा-निर्देशों के तहत ऑनलाइन बुकिंग अनिवार्य

ईरान और इज़राइल के बीच बढ़ते तनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एलपीजी सिलेंडरों को लेकर कुछ नए नियम लागू किए हैं. नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की आपूर्ति केवल ऑनलाइन बुकिंग के बाद ही की जाएगी.

गैस एजेंसी संचालकों ने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग के बाद मिलने वाले डीएसी कोड के आधार पर ही सिलेंडर दिया जाएगा. इसके साथ ही उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी पूरा कर लें, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो.

घरेलू गैस की सप्लाई फिलहाल सामान्य

इस मामले में फरीदकोट की जैन गैस एजेंसी के संचालक संजीव जैन ने बताया कि मौजूदा समय में घरेलू गैस की आपूर्ति पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है. उपभोक्ताओं को बुकिंग के 1-2 दिनों के भीतर ही सिलेंडर की डिलीवरी दी जा रही है.

उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण विदेशों से तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है, लेकिन देश के पास अभी पर्याप्त भंडार मौजूद हैं, जिससे घरेलू गैस की आपूर्ति जारी है. हालांकि फिलहाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए सिलेंडर की सप्लाई अस्थायी रूप से रोकी गई है.

घरेलू गैस कोटे में भी बदलाव संभव

एजेंसी ऑपरेटर संजीव जैन के अनुसार अब घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति केवल ऑनलाइन बुकिंग के बाद ही की जाएगी. इसके लिए उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य होगा. बिना ई-केवाईसी के सिलेंडर की डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है.

उन्होंने बताया कि फिलहाल घरेलू गैस की कोई बड़ी कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को नियमित रूप से सिलेंडर मिल रहे हैं. हालांकि आने वाले समय में सरकार गैस की उपलब्धता को देखते हुए घरेलू सिलेंडरों के लिए एक तय कोटा लागू कर सकती है.

26 दिन बाद ही मिलेगा अगला सिलेंडर

मालवा गैस एजेंसी, कोटकपूरा के संचालक जसपाल सेठी के अनुसार नए नियमों के तहत अब घरेलू उपभोक्ताओं को अगला सिलेंडर लेने के लिए कम से कम 26 दिन का इंतजार करना पड़ेगा. पहले उपभोक्ता सिलेंडर की डिलीवरी मिलने के अगले ही दिन नया सिलेंडर बुक कर सकते थे, लेकिन अब यह सुविधा खत्म कर दी गई है. माना जा रहा है कि यह नियम गैस की संभावित कमी को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है.