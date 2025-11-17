मोगा गोलीकांड में CCTV से बड़ा खुलासा, समझौते के दौरान दोनों पक्षों ने चलाईं थीं गोलियां

पंजाब के मोगा जिले के कस्बा निहाल सिंह वाला में शनिवार (15 नवंबर) को एक मोबाइल दुकान पर पैसों के लेन-देन का समझौता खूनी संघर्ष में बदल गया. समझौते के दौरान ही दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ा कि गोलियां चलने लगीं और तलवारें निकल आईं. इस हिंसक झड़प में जसप्रीत सिंह, धर्मपाल, हरकिशन सिंह, रमन बंसल और गुरशरण सिंह सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

सभी घायलों को इलाज के लिए मोगा मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है. अब इस पूरी घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसने मामले में नया मोड़ ला दिया है.

CCTV फुटेज ने बदली तस्वीर

प्रारंभ में इसे एक पक्षीय हमला माना जा रहा था, लेकिन घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामले का एक अलग ही पहलू उजागर हुआ है. फुटेज में यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि विवाद के दौरान दोनों पक्षों ने सरेआम फायरिंग की थी.

एक पक्ष के हाथ में पिस्टल स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरा पक्ष भी पिस्टल से फायर करता दिख रहा है. इसके साथ ही, कुछ लोग तलवारें और अन्य तेजधार हथियार लेकर दुकान के अंदर घुसते हुए और जमकर तोड़फोड़ करते हुए भी नजर आ रहे हैं.

क्या था पूरा मामला?

घायल हरकिशन सिंह ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि निहाल सिंह वाला स्थित बालाजी मोबाइल शॉप के मालिक हैप्पी ने धर्मपाल को एक मिस्त्री से जुड़े पैसों के लेन-देन का समझौता करवाने के लिए बुलाया था. हरकिशन ने बताया, "मैं और जसप्रीत, धर्मपाल के साथ गए थे और दुकान पर ही बैठे थे. उसी दौरान लगभग 15-20 युवक हथियारों के साथ दुकान में घुस आए."

उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावरों ने दुकान में तोड़फोड़ की और गोलियाँ चलाईं. इस हमले में जसप्रीत और धर्मपाल को गोली लगी और हरकिशन के सिर पर तलवार से वार किया गया.

पुलिस ने 8 लोगों पर किया मामला दर्ज

इस मामले में जानकारी देते हुए थाना निहाल सिंह वाला के प्रभारी इंस्पेक्टर पुरन सिंह ने बताया कि मोबाइल दुकान पर गोली चलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच गई थी.

उन्होंने पुष्टि की कि पैसों के लेन-देन को लेकर समझौते के दौरान विवाद बढ़ा और फायरिंग हो गई. पुलिस ने घायल हरकिशन सिंह के बयान के आधार पर थाना निहाल सिंह वाला में 7 नामजद और एक अज्ञात (कुल 8 लोगों) पर BNS की धारा 109, 333, 115(2), 118(1), 324(4), 191(3), 190, 61(2) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की गहराई से जांच कर रही है.