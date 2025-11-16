फिरोजपुर में RSS नेता के बेटे की हत्या, दो हमलावर फरार, कानून-व्यवस्था पर उठे सवाल

फिरोजपुर में शनिवार (15 नवंबर) देर शाम उस वक्त सनसनी फैल गई, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े एक स्थानीय नेता के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान 32 वर्षीय नवीन अरोड़ा के रूप में हुई है, जो शहर में दुकान चलाते थे. पुलिस के मुताबिक वारदात को मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात हमलावरों ने अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए.

घटना उस समय हुई जब नवीन अरोड़ा अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे. जैसे ही वे डॉ. साधु चंद चौक के पास पहुंचे, दो लोग बाइक पर आए और उन पर नजदीक से गोलियां चलाकर रफूचक्कर हो गए. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें एक निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि नवीन की मौत हो चुकी है.

नवीन के पिता बलदेव राज अरोड़ा पिछले कई वर्षों से आरएसएस से जुड़े हुए हैं. इस वजह से मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है. स्थानीय लोगों में भी घटना को लेकर काफी गुस्सा है और सभी आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

बीजेपी ने उठाए सवाल

पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इस हत्या को राज्य की कानून-व्यवस्था पर बड़ा सवाल बताया. उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि पंजाब में गैंगस्टरों का डर बढ़ता जा रहा है और आप सरकार इन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रही है.

जाखड़ ने आरोप लगाया, “गैंगस्टर प्रभावी रूप से सरकार चला रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे हैं. लोगों में दहशत का माहौल है.”

घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) भूपिंदर सिंह और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. एसएसपी का कहना है कि जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे.

विधायक ने दिलाया भरोसा

फिरोजपुर (शहरी) के विधायक रणबीर सिंह भुल्लर भी मृतक के परिवार से मिलने पहुंचे. उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और न्याय दिलाया जाएगा.