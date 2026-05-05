राष्ट्रपति से मिलने जा रहे पंजाब के MLAs को रेल भवन के पास रोका, सीएम भगवंत मान करेंगे मुलाकात

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, 5 मई , मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे. इससे पहले उनके साथ जा रहे आम आदमी पार्टी के विधायकों को रेल भवन के पास ही रोक दिया गया. इससे पहले ही यह तय था कि राष्ट्रपति की मुलाकात सभी विधायकों से नहीं बल्कि सिर्फ सीएम मान से होगी.

माना जा रहा है कि पहले से तय होने के बावजूद मान, विधायकों के साथ इसलिए आगे बढ़े ताकि वह भारतीय जनता पार्टी के उन आरोपों का खंडन कर सकें जिसमें कहा जा रहा है कि विधायक बागी हो सकते हैं. विधायकों को साथ लाकर मान सरकार की मजबूती का दावा किया.

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राष्ट्रपति के सामने क्या मुद्दे उठाएंगे सीएम मान?

सूत्रों की मानें तो भगवंत मान पंजाब में चल रही राजनीतिक उठापटक समेत सांसदो की टूट पर राइट टू रिकॉल जैसे मुद्दों प्रेसिडेंट के सामने को रखेंगे.

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उधऱ, राष्ट्रपति से मुलाकाता के लिए जाने से पहले सीएम मान ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा- पंजाब के हकों और हितों की रक्षा के लिए हमारा संघर्ष निरंतर जारी है. आज 'आप' के सभी विधायकों के साथ मिलकर पंजाब के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने और सूबे की बुलंद आवाज़ माननीय राष्ट्रपति जी के समक्ष रखने के लिए रवाना हुए हैं. आपका लोक सेवक होने के नाते, हमारी सरकार पंजाब की खुशहाली और हर वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.

वहीं राष्ट्रपति से सीएम की मुलाकात के बीच पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि BJP उन राज्यों में परोक्ष रूप से शासन करना चाहती है, जहाँ की जनता ने उसे नकार दिया है. देश की जनता BJP को करारा जवाब देगी. पंजाब के लोग AAP के उन राज्यसभा सांसदों को 'गद्दार' बता रहे हैं, जो BJP में शामिल हो गए हैं.

राघव चड्ढा समेत 4 सांसदों ने भी की मुलाकात

सीएम मान से मुलाकात करने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत 4 सांसदों ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी. राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद भाजपा नेता राघव चड्ढा ने कहा कि मैं AAP को कहना चाहता हूं कि आप पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो कार्रवाई कर रहे हैं यह बहुत खतरनाक खेल है. हम जब तक आपके साथ थे तब तक ठीक थे और अब अलग हो गए हैं तो हम भ्रष्टाचारी हो गए हैं?. पंजाब सरकार की एजेंसियों और पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है. AAP भ्रष्ट लोगों के हाथों में है. AAP के पास एक राज्य की सरकार और पुलिस है। भाजपा के पास 21 राज्यों में सरकार है और 21 राज्यों की पुलिस है. AAP की पंजाब सरकार चंद महीनों की सरकार है.