(Source: ECI/ABP News)
'मैं किसी झूठी और फर्जी FIR से नहीं डरता...' राघव चड्ढा साथ राष्ट्रपति से मिलने जा रहे संदीप पाठक का बयान
Punjab Politics: भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने पंजाब में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को झूठा और फर्जी बताया है.
भारतीय जनता पार्टी के नेता और पंजाब से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने अपने खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकियों पर बड़ा बयान दिया है. बीजेपी नेता राघव चड्ढा के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने जा रहे पाठक ने पत्रकारों से कहा- हम राष्ट्रपति जी से मिलने के बाद इस पर बात करेंगे. मैं किसी झूठी और फर्जी FIR से नहीं डरता हूं. पाठक ने कहा कि मुझे FIR की कॉपी नहीं मिली है.
बता दें आम आदमी पार्टी छोड़कर BJP में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक बड़ी कानूनी अड़चन में फंस सकते हैं. संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं. इसके चलते पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है. गैर-जमानती अपराधों के तहत पंजाब के दो जिलों में संदीप पाठक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. इन मामलों में पंजाब पुलिस किसी भी समय कार्रवाई कर सकती है.वहीं, गिरफ्तारी की संभावनाओं के बीच राज्यसभा सांसद संदीप पाठक को दिल्ली स्थित अपने घर से गाड़ी में बैठकर बाहर निकलते हुए देखा गया है.
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संदीप पाठक aap छोड़कर बीजेपी में गए
हालांकि, गौरतलब है कि संदीप पाठक के खिलाफ गैर-जमानती अपराधों में एफआईआर उस समय हुई है, जब वे आम आदमी पार्टी छोड़कर BJP में शामिल हुए हैं. संदीप पाठक ने राघव चड्ढा और अशोक मित्तल के साथ BJP ज्वाइन की. इसके अलावा, क्रिकेटर हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, स्वाति मालीवाल और विक्रमजीत साहनी भी आम आदमी पार्टी छोड़कर BJP में शामिल हुए.
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स्वाति मालीवाल को छोड़कर बाकी छह सांसद राज्यसभा में पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे. 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने के बाद राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की सीटों की संख्या भी 10 से घटकर 3 रह गई.आम आदमी पार्टी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पार्टी छोड़ने वाले सांसदों को 'गद्दार' कहा था. उन्होंने कहा कि जिन सांसदों ने जनता के जनादेश का अपमान किया है, वे किसी भी तरह की दया के पात्र नहीं हैं, क्योंकि वे पंजाब और पंजाबियों के गद्दार हैं
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