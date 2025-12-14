Amritsar News: पंजाब के अमृतसर जिले से एक बड़ी और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. हाथी गेट इलाके में एक जूता कारोबारी की उसकी ही दुकान में हत्या कर दी गई. शनिवार सुबह जब दुकान का शटर आधा खुला मिला तो अंदर कारोबारी का शव पड़ा हुआ था. शव की हालत देखकर इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान इस्लामाबाद क्षेत्र के रहने वाले यशपाल के रूप में हुई है. वह डीएवी स्कूल के पास स्थित गुप्ता लाइट एंड साउंड नामक दुकान में जूतों का कारोबार करता था. शनिवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि दुकान के अंदर एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है.

जब पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि दुकान का शटर आधा खुला था और अंदर यशपाल का शव पड़ा था. शव के हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए थे. इतना ही नहीं, उसकी पैंट भी कमर से नीचे खिसकी हुई थी और शरीर पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे.

नीचे दुकान, ऊपर अकेला रहता था कारोबारी

स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि यशपाल काफी समय से इसी जगह दुकान चला रहा था. दुकान के ऊपर ही उसका रहने का कमरा था, जहां वह अकेला रहता था. बताया गया कि वह अपने परिवार से अलग रह रहा था. उसकी पत्नी, बेटा और बेटी इस्लामाबाद (अमृतसर) इलाके में रहते हैं.

शनिवार सुबह जब आसपास के लोगों ने दुकान का शटर थोड़ा खुला देखा तो उन्हें शक हुआ. उन्होंने कई बार आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया. इसके बाद शटर उठाया गया, तो अंदर यशपाल का शव पड़ा मिला.

पोस्टमार्टम के बाद होगा मौत का खुलासा

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. एसीपी जसपाल सिंह ने बताया कि फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि मौत किस वजह से हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा. उन्होंने बताया कि मृतक के शरीर पर चोटों के निशान हैं और हाथ-पैर बंधे होने से यह मामला संदिग्ध लग रहा है. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.

पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना से पहले या बाद में दुकान में कौन आया-जाया था. इसके अलावा स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. कुछ लोगों ने आशंका जताई है कि किसी नशे में धुत व्यक्ति ने वारदात को अंजाम दिया हो सकता है.