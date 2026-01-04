Weather Report: पंजाब में 6 जनवरी तक ऑरेंज अलर्ट! शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी, जानें मौसम का हाल
Punjab News: पंजाब और चंडीगढ़ में 6 जनवरी तक घना कोहरा और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. अधिकतर जिलों में तापमान सामान्य से कम और रात में ठंड तेज रहेगी.
Punjab News: पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम ने एक बार फिर ठंड और कोहरे का कहर दिखाया है. मौसम विभाग ने 6 जनवरी तक शीतलहर और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. रविवार को सभी जिलों में घने कोहरे की संभावना है, जबकि 10 जिलों में शीतलहर की चेतावनी भी दी गई है.
तापमान में मामूली बदलाव
आज अधिकतम तापमान में थोड़ी वृद्धि दर्ज की गई है, जो सामान्य से 3.2 डिग्री कम है. फरीदकोट 5.4 डिग्री के साथ सबसे ठंडा जिला बना हुआ है. अमृतसर में दृश्यता शून्य मीटर और फरीदकोट में 30 मीटर तक सीमित रही.
मौसम विभाग के अनुसार, हिमालयी क्षेत्र में बना पश्चिमी विक्षोभ पंजाब तक प्रभाव नहीं डाल रहा है. पाकिस्तान से एक नया विक्षोभ हिमालय क्षेत्र में पहुंचा है, लेकिन यह भी पंजाब के मौसम पर असर नहीं डालेगा. पहाड़ों से बहने वाली ठंडी हवाओं के कारण तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी और ठंडी लहर जारी रहेगी.
शुष्क मौसम और कोहरा
आज पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, मलेरकोटला और पटियाला में घना कोहरा छाया रहेगा. अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा और बठिंडा में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी. मौसम शुष्क रहेगा.
अधिकतम तापमान 11 से 18 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. अमृतसर में अधिकतम तापमान 11 डिग्री, चंडीगढ़ में 14.4 डिग्री और बठिंडा में 18.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. न्यूनतम तापमान 5.5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार रात में ठंड और तेज होगी, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है.
