Punjab News: पंजाब के अमृतसर जिले में 8वीं और 10वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए छात्रवृत्ति परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अमृतसर राजेश शर्मा ने बताया कि ये परीक्षाएं स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग पंजाब द्वारा 4 जनवरी, 2026 को आयोजित की जाएंगी.

NMMSS और PSTSE की संयुक्त परीक्षा होगी

जिले के विभिन्न 17 परीक्षा केंद्रों पर नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम (NMMSS) और पंजाब स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन (PSTSE) की परीक्षाएं होंगी. परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है. इस दौरान 8वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए NMMSS और PSTSE की संयुक्त परीक्षा होगी, जबकि 10वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए केवल PSTSE छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित की जाएगी.

परीक्षा में कुल 3086 छात्र भाग लेंगे

जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 8वीं और 10वीं क्लास की संयुक्त परीक्षा में कुल 3086 छात्र भाग लेंगे, जबकि केवल 10वीं क्लास की PSTSE परीक्षा में 2956 छात्र शामिल होंगे. इस प्रकार जिले में 6 हजार से अधिक छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए परीक्षा देंगे.

परीक्षा को लेकर विभाग ने सभी तैयारियां पूरी की

राजेश शर्मा ने कहा कि परीक्षा को लेकर विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी, अनुशासन और आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से आयोजित की जा सके.

उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को परीक्षा के लिए प्रोत्साहित करें और समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए उनका सहयोग करें. जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि यह छात्रवृत्ति परीक्षा स्टूडेंट के अकादमिक भविष्य को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा अवसर है.

यह भी पढ़ें -

पंजाब अकादमिक कोचिंग फॉर एक्सीलेंस: 1700 से अधिक छात्रों को लाभ, समान अवसर दे रही मान सरकार

Punjab: पूर्व AAG की पत्नी की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा, नौकर ने किया था मर्डर, जानें पूरा मामला

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI