Punjab News: पंजाब के बाढ़ प्रभावित किसानों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुशखबरी दी है. पिछले साल आई भीषण बाढ़ के कारण राज्य के किसानों को भारी नुकसान हुआ था और कई किसान अपना फसल ऋण समय पर नहीं चुका पाए थे. ऐसे किसानों की मदद के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ी राहत देने का फैसला किया है.

RBI ने बैंकों को दिया ये निर्देश

RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि जिन किसानों की फसलें बाढ़ में नष्ट हुई थीं और जो आर्थिक रूप से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, उन्हें नया फसल ऋण उपलब्ध कराया जाए. खास बात यह है कि यह राहत उन किसानों के लिए भी लागू होगी जो अपने पुराने फसल ऋण की किस्तें चुकाने में असमर्थ रहे और डिफॉल्टर हो गए हैं. इस निर्णय से हजारों किसानों को फिर से खेती शुरू करने और आर्थिक रूप से पटरी पर आने में मदद मिलेगी.

RBI का सबसे बड़ा कदम यह है कि डिफॉल्टर किसानों को भी नया फसल ऋण दिया जाएगा. बाढ़ के कारण कई किसान अपनी पिछली किस्तें जमा नहीं कर सके थे, जिससे उनका खाता NPA में चला गया. अब बैंक उन्हें फिर से नया कृषि ऋण देने के लिए बाध्य होंगे. यह कदम किसानों के लिए बेहद राहत भरा है, क्योंकि लोन न मिलने से कई किसानों की अगली फसल खतरे में पड़ सकती थी.

पिछली बाढ़ का असर अब भी जारी

पिछले साल पंजाब ने भारी बारिश और बाढ़ का सामना किया था. कई जिलों में फसलें पूरी तरह खराब हो गईं. किसानों की आय रुक गई और बैंक ऋण चुकाना मुश्किल हो गया. सरकार और RBI अब मिलकर इस संकट से उबारने की कोशिश कर रहे हैं. इस राहत के बाद किसान नई फसल की तैयारी कर सकेंगे. खेती के लिए नई पूंजी मिलने से वे उर्वरक, बीज, कीटनाशक और मशीनरी जैसी जरूरी चीजें खरीद पाएंगे.